Gloria Mercurio, maresciallo carabinieri trovata morta in casa/ Ipotesi suicidio

Tragedia nel comando dei carabinieri della Legione Veneto di Padova: Gloria Mercurio, maresciallo capo di 37 anni, è stata trovata senza vita in casa. Mercurio, in servizio alla Legione carabinieri Veneto di Padova, è stata trovata morta nella sua abitazione di Cuneo ieri, 18 agosto. La donna, originaria di Francavilla al Mare, è stata trovata dopo l’allarme lanciato dagli amici, allarmati perché non rispondeva al telefono.

Tra le ipotesi degli inquirenti c’è un gesto volontario: la donna potrebbe aver scelto di mettere fine alla propria vita. Le indagini sono ancora in corso e nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l’autopsia, che dovrebbe fare chiarezza. Non si esclude comunque neppure l’ipotesi che il maresciallo capo abbia avuto un malore. Mercurio è stata trovata in casa senza vita da alcuni amici, preoccupati perché non la sentivano da ore.

Chi era Gloria Mercurio

Gloria Mercurio era il maresciallo capo dei carabinieri della Legione Veneto di Padova. Era inoltre una grande appassionata di boxe. Originaria di Farcavilla al Mare, dopo il diploma si era arruolata nei carabinieri. Dopo essere uscita dall’accademia era stata assegnata al comando di Serramanna, in Sardegna. Negli ultimi anni era stata trasferita nella Legione di Veneto di Padova, dove ricopriva il ruolo di maresciallo capo.

A Serramanna, nel sud della Sardegna, nel 2013 Mercurio era diventata nota per aver rincorso a piedi per 500 metri e fermato un rapinatore che aveva appena compiuto un colpo in banca insieme a due complici. Una mossa che l’aveva fatta salire agli onori delle cronache. Ieri, purtroppo, la terribile notizia: quando i vigili del fuoco e il 118 sono entrati nell’appartamento hanno trovato la donna priva di vita.

