Tutto su Gloria Nicoletti, dama del trono over di Uomini e donne che dopo l'addio a Guido Ricci piange per Francesco S.

Gloria Nicoletti è una delle veterane del trono over di Uomini e Donne che il pubblico ha conosciuto diverso tempo fa quando in trasmissione c’era ancora Riccardo Guarnieri con cui usciva. Romana e mamma di una ragazza, dopo aver lasciato il programma, è tornata nella scorsa stagione al termine della quale ha lasciato il programma con Guido Ricci sperando di aver incontrato l’uomo dei suoi sogni. Lontano dei riflettori, però, la storia non è mai decollata e dopo qualche tentativo, la dama ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione.

All’inizio della stagione attualmente in corso, Guido Ricci si è presentato nello studio di Uomini e Donne per un confronto con Gloria a cui ha ribadito di essere ancora innamorato. Parole a cui la dama non ha creduto mettendo un punto definitivo sulla storia e dedicandosi ad altre conoscenze.

Gloria Nicoletti e la frequentazione con Francesco S.: cos’è successo a Uomini e Donne

Durante la puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025, Gloria Nicoletti si accomoda al centro dello studio con Francesco S. raccontando i dettagli del loro appuntamento. “Siamo andati a cena e c’è stato anche un bacio”, afferma Gloria che teme, però, che Francesco sia ancora incuriosito da Agnese con cui ha avuto qualche appuntamento ma con la quale è tutto finito.

Al centro dello studio, Francesco rassicura Gloria spiegando di non pensare affatto ad Agnese ma durante un ballo accade l’impensabile. Le telecamere mostrano il cavaliere e la dama del trono over parlare ma al termine del ballo, la Nicoletti torna nel parterre lasciandosi andare alle lacrime a causa dell’atteggiamento assunto da Francesco nei suoi confronti.