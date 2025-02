Gloria Nicoletti, lite in studio a Uomini e donne

Dura lite in studio per Gloria Nicoletti nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 febbraio 2025. Già protagonista del trono over nelle scorse stagioni, Gloria è tornata nel parterre per provare a rimettersi nuovamente in gioco. Dopo aver conosciuto diversi cavalieri, nelle ultime settimane, la dama stava uscendo con Gaetano, un cavaliere giunto in studio esclusivamente per conoscere Barbara De Santi con cui, però, la conoscenza si è interrotta subito. Gloria, così, ha deciso di conoscerlo ma anche con lei la conoscenza non è andata nel migliore dei modi.

“Non siamo andati oltre il bacio. – ha chiarito subito Gloria – Siamo usciti 4 volte ed è andata abbastanza bene. Io sono andata sempre oltre perché non sono una persona superficiale. Tu parlavi solo di te stesso… ogni tanto mi mandavi un messaggio da bacio Perugina, poi scomparii e tornavi nella moscitudine!”, ha sbottato la dama nel corso del confronto al centro dello studio. Oggi, però, tra i due scoppia una pesante discussione.

Gloria Nicoletti e Gaetano: volano parole forti a Uomini e Donne

Toni di fuoco tra Gloria Nicoletti e Gaetano nella puntata odierna di Uomini e Donne. Seduta al proprio posto, la dama del trono over chiede a Maria De Filippi di intervenire accusando Gaetano di aver detto parole forti nei suoi confronti. Gaetano le avrebbe detto che quando beve è pericolosa. Una frase che manda su tutte le furie la dama che cerca spiegazioni non trovandone dall’altra parte.

Il cavaliere, infatti, preferisce non commentare e chiudere l’argomento. Dopo varie insistenze, si scopre che Gaetano avrebbe detto a Gloria di fermarsi nel ristorante perché stavano sfociando in altro. L’atteggiamento del cavaliere non piace alle dame e al cavalieri del parterre che si schierano con Gloria.

