Gloria Nicoletti e Gaetano protagonisti di un’accesa lite a Uomini e Donne

Gloria Nicoletti ha fatto il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne dopo una lunga assenza in questa edizione. La dama, 44 anni, ha avuto delle storie importanti nate grazie al programma di Canale 5, come quella con Riccardo Guarnieri. Nelle ultime settimane ha iniziato a conoscere Gaetano, cavaliere col quale ha avuto un po’ di incontro fuori dallo studio. Peccato che, l’ultimo di questi incontri sia andato male.

“Non siamo andati oltre il bacio. – ha chiarito subito Gloria – Siamo usciti 4 volte ed è andata abbastanza bene. Io sono andata sempre oltre perché non sono una persona superficiale. Tu parlavi solo di te stesso… ogni tanto mi mandavi un messaggio da bacio Perugina, poi scomparii e tornavi nella moscitudine!”

Gaetano accusa Gloria in studio: “Hai il granito nel cuore!”

Gaetano si è infuriato di fronte alle accuse di Gloria, dicendo che la dama ha smorzato spesso i suoi sentimenti e con poco riguardo: “Ogni cosa bella che mi usciva dalla pancia lei mi stoppava, mi tarpava le ali”. Gloria, però, ha ribadito di aver trovato in lui una persona poco stimolante: “Sei moscio!” Il cavaliere, dispiaciuto per le critiche, lascia il centro dello studio e le ha infine urlato contro: “Tu uno onesto e limpido come me non lo trovi, ma non perché non lo meriti ma non lo cerchi! Hai il granito sia nel cuore che nella testa!”