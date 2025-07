Dopo aver annunciato la fine della relazione con Guido, Gloria Nicoletti ricomincia: il post dell'ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Il ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne non ha portato molta fortunata a Gloria Nicoletti, dama romana che, in passato, dopo la fine della frequentazione con Riccardo Guarnieri, aveva preferito lasciare definitivamente la trasmissione. A distanza di tempo dalla prima esperienza, non essendo riuscita a trovare l’amore nella vita di tutti i giorni, Gloria ha deciso di riprovarci. Durante i primi mesi ha frequentato diversi cavalieri del parterre non riuscendo, tuttavia, a trovare l’uomo dei suoi sogni. Con Guido, invece, tutto cambia. Nonostante i dubbi iniziali dovuti alla frequentazione di lui con Sabrina Zago, Gloria decide di dargli una possibilità e di uscire.

Dopo il primo appuntamento, tutto cambia. Guido e Gloria si piacciono e decidono di lasciare Uomini e Donne per provarci fuori dalle telecamere. Tuttavia, la prova della vita vera ha portato subito a galla vari problemi portando la dama ad annunciare la rottura a cui Guido ha risposto con delle dichiarazioni proprie.

Gloria Nicoletti torna a Uomini e Donne?

Dopo aver annunciato la fine della storia con Guido, Gloria aveva anche annunciato una pausa dai social che, però, si è interrotta poche ore fa quando l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato una storia in cui si mostra in palestra. “La palestra come sfogo ci sta… Ama chi ti ama, sempre avanti”, ha scritto Gloria come potete vedere qui in basso.

Un messaggio che qualcuno ha interpretato come una frecciatina a Guido che l’ex dama potrebbe rivedere a settembre proprio nel parterre del trono over. Maria De Filippi, infatti, potrebbe dedicare le prime puntate della nuova stagione a tutte le coppie che si sono formate e che stanno ancora insieme o si sono dette addio. Gloria, inoltre, potrebbe tornare nuovamente a cercare l’amore in tv: il suo carattere, infatti, contribuisce a rendere le puntate dinamiche. La redazione, dunque, deciderà di richiamarla?

