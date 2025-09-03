Nessun ritorno di fiamma per Gloria Nicoletti con Guido Ricci a Uomini e Donne: la dama esce con Francesco.

Dopo aver trascorso un’estate da single, Gloria Nicoletti è tornata ufficialmente nello studio di Uomini e Donne per cercare nuovamente l’amore. Dopo essere stata assente per un periodo, Gloria è tornata in trasmissione e, al termine della scorsa stagione, si è congedata dal pubblico uscendo con Guido Ricci con cui sembrava potesse nascere una bellissima storia d’amore. Lontano dai riflettori, però, tra Gloria e Guido non ha funzionato e, dopo aver provato a superare la crisi, si sono detti definitivamente addio.

Gloria e Guido non si sono più rivisti dopo la rottura, almeno fino al confronto che hanno avuto nello studio di Uomini e donne. Al centro dello studio, la dama e il cavaliere hanno parlato della loro relazione e dei motivi della rottura mettendo un punto definitivo alla situazione. Se, tuttavia, Guido sembra pronto a ricominciare, Gloria ha voltato pagina.

Gloria Nicoletti, nuovo capitolo a Uomini e Donne con Francesco

Nella registrazione di Uomini e Donne dell’1 settembre, Guido Ricci, pur avendo lasciato il numero di telefono ad Agnese De Pasquale che, però, non ha accettato, ha dichiarato di essere ancora innamorato di Gloria Nicoletti senza, tuttavia, smuovere la dama. Gloria, infatti, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione del 2 settembre, ha voltato pagina. Gloria, infatti, ha scelto di mettersi nuovamente in gioco conoscendo e uscendo con Francesco, un nuovo cavaliere del parterre. Il primo è stato un appuntamento di conoscenza ma per Gloria potrebbe esserci una gradita sorpresa.

Dopo l’addio a Guido, dunque, Gloria ritroverà l’amore in Francesco? Con la stagione di Uomini e Donne che ha preso il via da poche settimane, tutto potrebbe accadere. La Nicoletti, tuttavia, nonostante le varie delusioni, non perde le speranze di poter trovare nuovamente l’amore per vivere una favola come quella che hanno vissuto altri protagonisti della trasmissione.