Gloria Nicoletti, è già finita con Ivan Di Stefano dopo Uomini e Donne/ “Sono molto delusa”: lo sfogo

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano si sono già lasciati: l’annuncio

Solo pochi giorni fa, Ivan Di Stefano, ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, annunciava di aver lasciato il programma per poter frequentare fuori l’ex dama Gloria Nicoletti. I due, dopo essersi scambiati alcuni messaggi, hanno infatti iniziato a conoscersi meglio fuori: “Mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto.”, ha raccontato Ivan in una recente intervista.

Gli aggiornamenti che arrivano però pochi giorni dopo queste dichiarazioni sono tutt’altro che buoni. A quanto pare tra Ivan e Gloria è infatti già finita.

Gloria Nicoletti annuncia la fine della conoscenza con Ivan dopo Uomini e Donne

Ad annunciare la notizia attraverso una story pubblicata su Instagram è stata Gloria Nicoletti, scrivendo: “Vi ringrazio per la vostra gentilezza ma sono rimasta molto delusa. Purtroppo in amore non sono fortunata…tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per me è già finita!! per il momento non voglio aggiungere altro…meglio sapere delle verità non belle ora che dopo, grazie a tutti vi voglio bene”. Non dà ulteriori dettagli l’ex dama di Uomini e Donne, facendo dunque intendere di aver scoperto qualcosa sul contro di Ivan che proprio non le è andato giù. Non resta che attendere ulteriori chiarimenti.

