Gloria Nicoletti e Guido: nessun ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne

Gloria Nicoletti e Guido, dopo aver lasciato lo studio del trono over di Uomini e Donne, si sono detti addio dopo pochi giorni dall’uscita dal programma. Dopo aver provato a frequentarsi, in seguito ad un litigio, i due non si sono più visti né sentiti. Una storia su cui la stessa Tina Cipollari non avrebbe scommesso come ha più volte sottolineato all’interno dello studio. Gloria, dopo aver spiegato quello che è successo, è tornata alla sua vita e tra i fan di Uomini e Donne c’è chi spera di poterla rivedere in trasmissione. Non si sa, invece, se ci sarà anche Guido che, dopo aver scritto una lettera a Lollo Magazine in cui ha spiegato la sua versione dei fatti, non ha più parlato di Gloria.

Oggi, invece, a commentare la fine della relazione tra Gloria e Guido sono stati Morena Farfante e Francesco che, a differenza dei colleghi, sono sempre più felici dopo aver lasciato la trasmissione per viversi la storia lontano dai riflettori.

Gloria Nicoletti e Guido: le parole di Morena e Francesco

Sul giorno in cui Gloria Nicoletti e Guido hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne, Francesco, ai microfoni di Lollo Magazine, ha detto: “Io quel giorno con Guido ci ho parlato. Lui si è fermato, abbiamo parlato un attimo. Io gli ho detto ‘se tu vuoi uscire, esci’. Lui mi ha risposto che le cose si fanno in due e che lui voleva e lei no. Lui sapeva che lei non voleva uscire. Quando poi sono usciti, siamo rimasti”.

Morena, inoltre, svela di essere rimasta spiazzata dall’uscita dal programma di Guido e Gloria: “Diciamo che anche in questa coppia l’entusiasmo di voler vivere una relazione fuori dalle telecamere non c’era. Abbiamo poi visto le anticipazioni e scoperto che anche loro erano usciti. Ero scioccata, come hanno fatto a uscire?”.