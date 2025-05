Gloria Nicoletti e Guido: il particolare addio a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 23 maggio 2023 ha portato a a lasciare il programma Gloria Nicoletti e Guido anche se il loro addio non è stato facile. Preso da un impeto di gelosia vedendo Gloria ballare con Francesco, un nuovo cavaliere del parterre, Guido non solo ha lasciato lo studio, ma ha annunciato anche la volontà di lasciare da solo il programma non avendo gradito l’atteggiamento di Gloria di ballare con un altro uomo. Un atteggiamento che ha, inizialmente, innervosito Gloria che, poi, ha deciso di capire il perché di tale atteggiamento di Guido.

Dopo averlo raggiunto nel backstage, Gloria gli ha spiegato di aver semplicemente accettato un invito educato a ballare ma Guido non ha sentito ragione. Da parte sua, Gloria, tornata in studio, ha spiegato di non volere un uomo geloso accanto aspettando la decisione finale di Guigo.

Gloria Nicoletti e Guido: silenzio per la coppia di Uomini e Donne

Guido, dopo averci pensato, è rientrato nello studio di Uomini e donne chiedendo scusa a Gloria e annunciando di essere pronto a lasciare la trasmissione in coppia. Gloria ha accettato l’invito lasciando con Guido il programma. Dopo l’addio alla trasmissione, nel giorno della messa in onda della puntata, i fan di Uomini e Donne si aspettavano un post o una storia da parte di Gloria sui social, ma nulla di tutto ciò è accaduto.

La dama, infatti, non ha condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram contenuti di coppia della puntata a differenza di quanto hanno fatto, ad esempio, Margherita Aiello e Morena Farfante. Un silenzio che sta allarmando i fan che pensano già ad una crisi di coppia: sarà davvero così o nei prossimi giorni la coppia romperà il silenzio mostrandosi insieme sui social?