Colpo di scena nell’ultima puntata settimanale di Uomini e donne con Gloria Nicoletti e Guido che animano lo studio nell’appuntamento di oggi, venerdì 23 maggio 2025. Tutto accade quando Maria De Filippi chiede a Francesco, uno dei nuovi cavalieri del parterre, di scegliere una dama con cui ballare. Francesco, così, con molto tatto, chiede a Gloria di ballare e la dama accetta. Di fronte al ballo di Gloria con Francesco, Guido viene sopraffatto dalla gelosia e lascia lo studio.

Un gesto istintivo che, tuttavia, svela il forte sentimento del cavaliere nei confronti della dama con cui la frequentazione è iniziata da qualche settimana dopo la scelta di lui di chiudere definitivamente con Sabrina Zago. Il gesto di Guido dà vita anche ad una discussione in studio che coinvolge gli altri protagonisti della trasmissione.

Gloria Nicoletti e Guido: l’addio a Uomini e Donne

Rientrato in studio, Gloria Nicoletti e Guido si accomodano al centro dello studio per parlare del loro rapporto che, ormai, è esclusivo. Guido che già nelle precedenti puntate aveva ammesso che stava per innamorarsi di Gloria, non nasconde il trasporto per la dama del trono over che, esattamente come aveva già fatto, si dice pronta a lasciare la trasmissione per poter vivere la storia fuori dal programma.

Guido, tuttavia, nonostante l’interesse e l’ormai evidente sentimento, appare ancora abbastanza titubante. Dopo un lungo confronto in studio che coinvolge anche gli altri protagonisti, si arriva all’epilogo felice della vicenda con Guido e Gloria che salutano tutti e lasciano il programma in coppia. Dopo Dopo le precedenti coppie che hanno lasciato il programma, anche Guido e Gloria sono la testimonianza di come l’amore nasca anche all’interno di un programma televisivo.

