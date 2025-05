Gloria Nicoletti e Guido: come procede la frequentazione a Uomini e donne

La frequentazione tra Gloria Nicoletti e Guido, iniziata dopo tanti dubbi da parte della dama che non sembrava convinta di uscire con il cavaliere, continua e sta regalando a Gloria emozioni inaspettate. Sin dal primo appuntamento, Gloria ha ammesso di essere stata colpita da Guido e di stare davvero bene con lui al punto da voler portare avanti la frequentazione. Guido, da parte sua, dopo aver chiuso la frequentazione con Sabrina Zago, in studio, durante lo scorso confronto, ha ammesso che Gloria potrebbe essere la donna di cui potrebbe innamorarsi.

Parole importanti quelle del cavaliere che, durante la frequentazione con Sabrina, non si era mai lasciato andare a parole così importante. Tuttavia, nonostante il feeling e la complicità, i due hanno avuto la prima discussione come spiega Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne del 21 maggio 2025.

Dalla lite alla voglia di Gloria Nicoletti di lasciare Uomini e Donne con Guido

Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gloria Nicoletti e Guido e spiega che la dama e il cavaliere hanno avuto una discussione in seguito alla quale, dopo la riconciliazione, Gloria si è detta pronta a lasciare il programma con lui. Maria De Filippi spiega che Gloria gli ha chiesto di uscire dal programma e Guido risponde: “E a settembre cosa facciamo?”.

Il cavaliere, in studio, spiega di non sapere neanche il motivo per cui gli sia uscita quella frase: “Non pensavo quelle parole”, dice il cavaliere scatenando la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Inizialmente, Gloria, furiosa, ha chiamato la redazione per annunciare di non volerlo più vedere per poi ragionarci e tornare sui suoi passi. Guido spiega che, forse, per paura si è lasciato andare a tale frase ma che sarebbe pronto ad uscire subito con Gloria.