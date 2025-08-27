Gloria Nicoletti e Guido Ricci di Uomini e Donne si sono lasciati: rottura confermata e svelati i motivi, scoppia il caos in studio

Gloria Nicoletti e Guido Ricci confermano la rottura a Uomini e Donne: scontro in studio e scoppia il caos

Sono partite alla grande le registrazioni del dating show di Canale 5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nelle prossime puntate non mancheranno colpi di scena e risvolti clamorosi e non solo nel Trono Classico ma anche e soprattutto nel Trono Over. Le anticipazioni Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, infatti, svelano che c’è stato un duro confronto in studio degenerato in un vero e proprio scontro tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci.

Gloria e Guido hanno deciso di uscire insieme dal programma lo scorso maggio, mano nella mano, la loro relazione sembrava forte e solida e invece dopo solo poche settimane è finito tutti. Adesso, stando alle anticipazioni Uomini e Donne la rottura tra di loro sembra essere definitiva e non è tutto, è venuta fuori anche la verità sul perché Gloria Nicoletti e Guido Ricci di Uomini e Donne si sono lasciati. I due hanno avuto un accesso scontro ed alla fine è scoppiato il caos in studio.



Perché Gloria Nicoletti e Guido Ricci di Uomini e Donne si sono lasciati? Spuntano i motivi della rottura

Dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni si scopre che nelle prossime puntate ci sarà un duro scontro tra Gloria e Guido ed i due discuteranno sui motivi della loro rottura dopo aver fornito versioni e dettaglio completamente diverse l’uno dall’altra. E tra accuse reciproche e scambi di offese scoppierà il caso. Gli spoiler non scendono nei dettagli ma nei mesi scorsi l’ex dama aveva dato la sua versione dei fatti sull’addio: “La nostra storia è finita, o meglio, l’averci riprovato non ha portato a nulla. Non c’erano più le basi per andare avanti.”