Gloria Nicoletti e Guido si sono lasciati: la coppia, uscita da Uomini e Donne, dopo una crisi ci stava riprovando.

Ancora un addio nelle coppie del trono over di Uomini e Donne che si sono formate nell’ultima stagione. Dopo la rottura di Margherita Aiello e Dennis, un’altra coppia ha deciso di intraprendere due strade diverse. A dirsi addio sono sti Gloria Nicoletti e Guido che avevano lasciato la trasmissione insieme dopo una piccola discussione. Tuttavia, dopo l’addio al programma, i due hanno vissuto una prima crisi al punto che si parlava già di rottura. Gloria, infatti, aveva raccontato di non averlo più sentito dopo una discussione e tutto lasciava pensare che non ci sarebbe stato modo di recupero.

Tuttavia, a sorpresa, Gloria e Guido si sono poi mostrati insieme svelando, così, di aver deciso di riprovarsi. Tuttavia, anche il secondo tentativo non è andato bene perché con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, la dama ha annunciato nuovamente la fine della storia con Guido.

Le parole di Gloria Nicoletti sulla storia con Guido

Dopo il litigio che ci sarebbe stato alla festa di compleanno di lei, Gloria Nicoletti e Guido si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la dama del trono over di Uomini e Donne. “A malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia è finita. Gli auguro con tutto il cuore tanto bene e buona vita”, ha scritto Gloria.

La dama non ha svelato il motivo della rottura ma nelle storie successive pubblicate su Instagram ha annunciato una pausa dai social. Un annuncio inaspettato per i fan di Uomini e Donne che, tuttavia, avevano fiutato che qualcosa non andasse. Dopo la rottura, Gloria e Guido potrebbero tornare nel parterre del trono over a settembre dopo essersi confrontate sulla rottura.