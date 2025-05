Gloria Nicoletti e Guido: dai dubbi all’addio a Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, diverse coppie lasceranno il programma. Oltre a Giuseppe e Rosanna che sono stati già pizzicati insieme in Sicilia, anche Gloria Nicoletti e Guido hanno salutato tutti lasciando insieme il dating show di canale 5. A differenza di Giuseppe e Rosanna che si sono frequentati per mesi prima di lasciare il programma, Gloria e Guido si sono frequentati per qualche settimana. L’interesse del cavaliere per la dama è nato durante la frequentazione con Sabrina Zago. .

Nel corso di un confronto con quest’ultima, infatti, Guido ha ammesso di aver voglia di conoscere Gloria che, però, inizialmente, non ha nascosto di avere dubbi su Guido. Di fronte all’insistenza di quest’ultimo ha così deciso di dargli una possibilità restando piacevolmente sorpresa e cominciando a provare immediatamente un interesse fino a lasciare insieme il programma.

Gloria Nicoletti e Guido: nessuna foto dopo Uomini e Donne

Come procede la storia tra Gloria Nicoletti e Guido lontano da Uomini e Donne? L’ex dama del trono over, pur essendo molto presente sui social, non dà alcun indizio sulla sua relazione con Guido che, invece, non si sa se abbia o meno un profilo social. La curiosità tra i follower di Gloria continua che, però, continua ad essere molto discreta e riservata.

La verità, tuttavia, potrebbe essere molto vicina. La stagione di Uomini e Donne si concluderà ufficialmente il prossimo 23 maggio e subito dopo la messa in onda della puntata dedicata all’addio di Gloria e Guido, la coppia uscirà allo scoperto, magari regalando il primo selfie insieme. In generale, la stagione del trono over ha portato alla nascita di tante coppie. Chi, invece, continua a ricevere delusioni sono Gemma Galgani e Sabrina Zago che si apprestano a chiudere la stagione da single.

