Rottura Gloria Nicoletti e Guido: parla Sebastiano Mignosa

Sulla rottura tra Gloria Nicoletti e Guido arriva il commento di Sebastiano Mignosa, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che è uscito con Gloria. Quest’ultima ha cominciato ad uscire con Guido sul finale di stagione trovando una persona che è riuscito a conquistare subito le sue attenzioni. Già dopo i primi appuntamenti, infatti, Gloria si è lasciata andare a parole importanti così come Guido che, già in trasmissione, ha dichiarato di essersi innamorato della dama. Dopo un duro confronto in studio, i due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione ma la storia, in realtà, non è mai decollata.

Gloria e Guido, infatti, dopo una discussione, non si sono più sentiti. Entrambi hanno fornito la propria versione dei fatti e, da quel momento, sia Gloria che Guido non sono tornati sull’argomento. Oggi, invece, a commentare quanto è accaduto tra Gloria è guido è proprio Sebastiano.

Le parole di Sebastiano Mignosa su Gloria e Guido: cosa ha detto il cavaliere di Uomini e Donne

Intervistato da Lollo Magazine, Sebastiano Mignosa ha commentato la rottura precoce tra Gloria Nicoletti e Guido. “Era prevedibile… anzi, una sentenza. Non puoi diventare intollerante verso qualcuno e il giorno dopo dire che è l’uomo della tua vita. È una cosa che non ha spiegazione”, ha spiegato il cavaliere.

Sebastiano che è poi uscito con Gloria prima che quest’ultima decidesse di chiudere, svela se ci sono possibilità di rivederlo accanto alla dama. “Non l’ho mai cercata. Gloria, nonostante alcuni comportamenti discutibili, è una bellissima donna, una mamma eccezionale, qualità che apprezzo molto”, ha concluso il cavaliere che ha chiuso la stagione senza una compagna accanto. Sia Sebastiano che Gloria, ufficialmente single, potrebbero ritrovarsi nel parterre a settembre dove potrebbe scattare nuovamente la scintilla.