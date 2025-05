Gloria Nicoletti e Guido: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Tra Gloria Nicoletti e Guido è scoppiata la crisi dopo Uomini e Donne. Di fronte alla mancanza di contenuti di coppia, i fan storici del programma di Maria De Filippi hanno immediatamente pensato ad una crisi poi confermata dalla stessa Gloria ai microfoni di Lollo Magazine. gloria ha così raccontato che, in seguito ad una discussione, non ha più sentito Guido. Parole che il popolo del web che ha seguito la storia si aspettava già considerando le discussioni avute dalla dama e dal cavaliere poco prima di lasciare il programma.

Oggi, tuttavia, Gloria è tornata sull’argomento e l’ha fatto pubblicando due storie sul suo profilo Instagram in cui si lascia andare ad uno sfogo svelando nuovi dettagli su quanto accaduto dopo l’uscita dallo studio di Uomini e Donne.

Le parole di Gloria Nicoletti su Guido

“E’ inutile mettere storie di scontrini e di soggiorni in Hotel. Io non mi chiamo Roma ma Gloria“. Comincia così lo sfogo della dama del trono over di Uomini e donne che poi continua il suo lungo sfogo togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Se una persona innamorata, come dice, vuole chiarire, mi chiama, mi cerca, non viene a fare le gite a Roma. Spero che questa sia l’ultima volta che io chiarisca nuovamente la mia posizione. Se io, come viene detto, dico le mezze verità, dall’altra parte non ne viene detta neanche mezza”.

“Inoltre vorrei dire che io non sono abituata a parlare tramite social, di solito ho sempre chiarito tutto privatamente”, dice ancora Gloria Nicoletti nel sfogo. “Ma questa volta sono stata costretta perché non ne ho avuto modo visto che ho scritto in privato da tempo e non ho mai più ricevuto una risposta. La prossima volta mi chiarirò con un muro, sicuramente mi darà più risposte di quante ne ho ricevute finora”, conclude.