Registrazione difficile per Gloria Nicoletti che, nello studio di Uomini e Donne, è scoppiata a piangere dopo aver ballato con Francesco.
Momento difficile per Gloria Nicoletti a Uomini e Donne nel corso della registrazione di oggi, giovedì 11 settembre 2025. Dopo aver chiuso la scorsa stagione lasciando il programma insieme a Guido Ricci con cui, però, la storia è finita dopo poche settimane, Gloria ha deciso di tornare nuovamente in trasmissione. Presente sin dalla prima registrazione della nuova stagione, Gloria che si è anche confrontata con Guido senza trovare un punto di incontro per riprovarci nonostante lui abbia ammesso di essere ancora innamorato, ha cominciato a guardarsi intorno.
Nel parterre del trono over di Uomini e Donne sono arrivati nuovi protagonisti e tra i cavalieri Francesco ha attirato le attenzioni di Gloria che ha così deciso di provare a conoscerlo ma nella registrazione odierna qualcosa è andato storto.
Gloria Nicoletti: perché ha pianto a Uomini e Donne
Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti aveva svelato di aver cominciato a conoscere il cavaliere Francesco. Una conoscenza che sta andando avanti come svela Lorenzo Pugnaloni nella anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi 11 settembre 2025. In studio, tuttavia, c’è stato un inaspettato colpo di scena.
Durante uno dei tanti momenti danzanti presenti in studio, Gloria ha scelto di ballare con Francesco ma improvvisamente è scoppiata a piangere. “Durante il ballo si sono detti delle cose (che non si sanno, al momento) e a lei non è piaciuto il modo con il quale il cavaliere si è posto nei suoi confronti”, scrive Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine.