Gloria Nicoletti crolla a Uomini e donne dopo una discussione con Francesco S. e lascia lo studio.

Gloria Nicoletti crolla, piange e lascia lo studio di Uomini e Donne nella puntata del 6 ottobre 2025. Tutto nasce quando Maria De Filippi chiama Gloria al centro dello studio per confrontarsi con Francesco S. con cui c’è stato un bacio durante la cena. Gloria, tuttavia, spiega di avere ancora dei dubbi su Francesco temendo che lui sia ancora incuriosito da Agnese De Pasquale la quale spiega che non c’è timone avendo chiuso la conoscenza.

Jakub Bakkour prende in giro Cristiana Anania a Uomini e Donne?/ Lei sbotta: Gianni e Tina difendono lui

Nella discussione di intromette anche Guido Ricci secondo cui Francesco è lontanissimo da quelli che, fino a questo momento, sono stati i gusti di Gloria. La Nicoletti accetta l’opinione e ribadisce di voler andare avanti con Francesco pur volendo conoscere altre persone spiegando di non essere presa a tal punto da concedere l’esclusiva. Francesco, invece, per il momento, sta uscendo solo con Gloria.

Chi è Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Uomini e Donne/ Dall'esterna con Flavio Ubirti al trono

Perché Gloria Nicoletti lascia lo studio di Uomini e Donne

Dopo un ballo che si è trasformato in una discussione con Francesco S., Gloria Nicoletti torna al proprio posto e si lascia andare alle lacrime. La dama, così, spiega di essere infastidita dal modo di fare di Francesco che l’ha rimproverata per aver dato un’immagine di lui che, stando a quello che racconta il cavaliere, non corrisponde alla realtà.

“Non mi piace questo atteggiamento, chiudo la conoscenza” dice una furiosa Gloria. Maria De Filippi, poi, chiude l’argomento chiamando al centro dello studio Cinzia Paolini. In quel momento, Gloria chiede di poter andare in bagno e lascia lo studio. Francesco, a sua volta, si alza per raggiungerla.

Flavio Ubirti, chi è il tronista di Uomini e Donne/ Troppo "moscio" per Sara e Mihaela