Gloria Nicoletti di nuovo single dopo Uomini e Donne

L’ultima parte della stagione di Uomini e Donne aveva regalato un sogno inaspettato a Gloria Nicoletti che, dopo il primo appuntamento con Guido, pensava di aver trovato l’uomo giusto per costruire qualcosa insieme. Effettivamente, dopo pochi appuntamenti, il cavaliere, nel corso di un confronto al centro dello studio, ha ammesso di essersi innamorato di Gloria per poi mostrarsi titubante di fronte ad una prima richiesta della dama di lasciare insieme la trasmissione.

Tuttavia, dopo averla vista ballare con un altro cavaliere ed essere stato preso da un forte senso di gelosia, Guido ha deciso di uscire dal programma proprio con Gloria. Tuttavia, lontano dai riflettori, tra i due non ha funzionato. La dama e il cavaliere non si sono mai mostrati insieme per poi confermare la fine della frequentazione. Attualmente single, Gloria tornerà a Uomini e Donne a settembre?

Gloria Nicoletti pronta a tornare a Uomini e Donne?

Gloria Nicoletti ha partecipato in un’altra occasione al trono over di Uomini e Donne: all’epoca aveva intrapreso una frequentazione con Riccardo Guarnieri e al termine di quella frequentazione aveva deciso di lasciare la trasmissione dove è poi tornata sperando di essere più fortunata. Attualmente single, Gloria potrebbe così tornare in trasmissione a settembre.

La sua forte personalità e il carattere diretto e deciso piacciono molto al pubblico che potrebbe essere richiamata dalla redazione così come Sabrina Zago e lo stesso Arcangelo. Finora, sono questi i nomi che, probabilmente, torneranno in trasmissione senza problemi a meno che l’estate on regali a qualcuno l’amore. Per ora, tuttavia, nel cuore di Gloria, da ciò che condivide sui social, non sembra esserci l’ombra di un compagno.

