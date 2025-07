Vacanza da single per Gloria Nicoletti che, dopo la fine della storia con Guido, potrebbe tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Gloria Nicoletti si prepara a lasciare il traffico e il caldo di Roma per godersi le meritate vacanze dopo un anno di lavoro. Sempre bellissima, l’ex dama del trono over di Uomini e donne, su Instagram, ha annunciato di essere ormai prossima alle vacanze anche se non ha svelato la sua destinazione. Quelle di Gloria, tuttavia, saranno vacanze da single esattamente come quelle che sta facendo in Sardegna Ida Platano. Gloria, infatti, ha ufficialmente il cuore libero dopo la fine della storia con Guido.

Nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne, dopo essere uscita con diversi cavalieri, Gloria aveva trovato in Guido l’uomo con cui pensava di costruire una storia importante al punto da aver accettato di lasciare la trasmissione con lui. Lontani dalle luci dei riflettori, però, la storia è durata pochissimo e i due si sono detti addio.

Gloria Nicoletti torna a Uomini e Donne?

“A malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia è finita. Gli auguro con tutto il cuore tanto bene e buona vita”. Con queste parole pubblicate su Instagram, Gloria Nicoletti ha annunciato la fine della storia con Guido con cui ha provato ad avere una relazione fuori dello studio di Uomini e Donne. Gloria, dunque, non è riuscita a trovare l’amore della sua vita ed ora è nuovamente con il cuore libero.

Nonostante con Guido non sia andata come sperava, Gloria non chiude le porte all’amore e chi la segue sui social spera di poterla rivedere in trasmissione. Schietta e diretta, Gloria ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di poter dare vita a dinamiche interessanti per il programma. Per scoprire, dunque, se Gloria tornerà o meno a Uomini e Donne, basterà aspettare circa un mese. A fine agosto, infatti, riprenderanno ufficialmente le registrazioni del programma di Maria De Filippi e i nomi dei protagonisti saranno ufficiali.

