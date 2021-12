Gloria Paul chi è/ I film girati e l’incidente che le cambiò la vita

Chi è Gloria Paul?

Gloria Paul la donna è stata una delle attrici, ballerine e soubrette più popolari dagli anni ’60 in poi in Italia. L’artista, nata a Londra e dunque di origini britanniche, ha avuto un successo straordinario in Italia, Paese in cui è arrivata proprio nel 1961 mentre era impegnata in un tour con l’Alaria Ballet. La donna nasce a Londra nel 1940 da un giornalista del Financial Times e una cantante lirica. Fin da bambina comincia a danzare, studiando ballo e partecipando a numerosi concorsi che la incoronano come un vero e proprio talento fin dai primi anni di carriera. Interrompe poi i corsi di danza per dedicarsi agli studi, ma poco dopo aver finito le scuole superiori, inizia la carriera di ballerina nel balletto Tiller Girls. Successivamente entra tra le Bluebell Girls di Parigi e diventa la prima ballerina della compagnia argentina Alaria Ballet.

Piero Piccioni, come è morto/ Tutto sull'ex compagno di Gloria Paul

Nel 1961, a 21 anni, arriva in Italia in tournée. Proprio qui decide di lasciare la compagnia per dedicarsi al mondo del cinema. Si stabilisce quindi nella Penisola e comincia a girare film su film: in totale, nell’intera carriera, partecipa a più di 20 pellicole, quasi tutte nel genere della commedia, dove rappresenta il prototipo di donna bella e impossibile. Nel corso degli anni ’60 e ’70 tenta anche la carriera internazionale, prima in Inghilterra e poi a Hollywood: le esperienze fuori dall’Italia, comunque, non le regalano il successo sperato. Dopo gli anni ’70 il suo personaggio è in discesa: partecipa a qualche pellicola sporadicamente, l’ultima nel 1996.

Giuseppe Di Stefano: chi è e come è morto/ Da Catania alla Scala, poi una rapina...

Gloria Paul e l’incidente che le ha cambiato la vita

Nel 1996, anno in cui esce il suo ultimo film, Gloria Paul rimane vittima di un grave incidente che le cambia per sempre la vita. L’attrice subisce infatti un incidente domestico nella sua casa a Roma: mentre si stava facendo la doccia, il controsoffitto del bagno cede improvvisamente e nel crollo cade anche un boiler. Il peso dello scaldabagno e del controsoffitto stesso le rovina la schiena, frantumandole alcune vertebre e più punti delle gambe, lesionando in maniera irreparabile la colonna vertebrale. Dopo una lunga degenza, Gloria si riprende ma da allora è paralizzata dalla vita in giù e costretta a vivere su una sedia a rotelle.

Piero Calamandrei, chi è e come è morto/ Giurista, antifascista e tenente colonnello

La colpa, secondo Gloria Paul, ospite del Maurizio Costanzo Show un anno dopo l’incidente, fu dei “Lavori fatti male da una ditta che non era assicurata per eventuali danni alle persone: non lo era perché la legge italiana non esige tale assicurazione”. Un episodio che cambiò per sempre la vita dell’attrice, rimasta nel cuore di tanti italiani cresciuti con il mito di quella donna straniera e bellissima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA