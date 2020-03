Gloria Piermarini, Chiara e Olivia Bertolaso/ Chi sono la moglie e figlie di Guido?

Gloria Piermarini, Chiara e e Olivia Bertolaso, sono la moglie e le figlie di Guido Bertolaso, l’ex capo della Protezione Civile ed oggi consulente dell’emergenza Coronavirus in Lombardia a cui era stata affidata la gestione dei lavori dell’ospedale Fiera. Bertolaso, a lavoro da pochi giorni, ha annunciato attraverso un post su Facebook, di essere positivo al coronavirus e di essere in isolamente insieme a tutti i suoi collaboratori? La moglie Gloria Piermarini e le figlie Chiara e Olivia saranno a lora volta in quarantena? Nel post con cui ha annunciato la positività al Covid-19, Guido Bertolaso non ha fatto riferimento alla famiglia che è estremamente riservata. Della moglie Gloria Piermarini, infatti, si sa solo che è un architetto paesaggistico, mentre delle figlie Chiara e Olivia non si sa quasi niente.

Gloria Permarini, Chiara e Olivia Bertolaso sono le donne di Guido Bertolaso che, in questi anni, sono salite alla ribalta solo durante l’inchiesta sugli appalti del G8. All’epoca, di Gloria Piermarini si seppe che è un architetto paesaggistica, professionista in giardini. Delle figlie Chiara e Olivia, invece, si sa che all’epoca dell’inchiesta, nel 2010, erano due studentesse. Chiara, a nome della sorella Olivia, all’epoca scrisse una lettera pubblica per il padre dimostrandogli affetto e sostegno. “Caro papà di certo non saranno le parole al vento di qualche giornalista improvvisato a toccarci. Ma anzi serviranno a motivarci sempre di più nella volontà di cambiare questo paese”, scrive all’epoca Chiara come si legge sul portale Excite.



