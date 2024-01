Gloria Radulescu, la malattia diagnosticata a 2 anni: “Ho rischiato di morire”/ “Mio padre? Non lo ricordo..”

Gloria Radulescu, la malattia diagnosticata a 2 anni: “ricorrevo alla bombola d’ossigeno”

Gloria Radulescu, attrice di origine rumena diventata nota per soap Il Paradiso delle Signore, ha parlato della sua malattia. Al settimanale Mio, ha confessato di aver avuto a soli due anni una grave crisi respiratoria provocata dall’asma da smog. Questo, ha spinto la sua famiglia ad allontanarsi da Roma per vivere a Corato, in Puglia dove si è lasciata alle spalle il problema: “Mi venivano forti crisi respiratorie, diventavo cianotica e dovevo ricorrere alla bombola d’ossigeno per riprendermi. Ho rischiato più di una volta di morire.”

Radulescu, ai microfoni di Ok-Salute e Benessere, ha dichiarato: “Da bambina avevo frequenti crisi respiratorie, peggiorate dallo smog cittadino. Quando mi sono trasferita in Puglia credevo di essermi lasciata definitivamente alle spalle il problema. Oggi, però, nella Capitale devo girare con mascherina e cortisone.” E ancora: “Una volta soltanto il precipitarsi al pronto soccorso in ambulanza ha evitato il peggio – ha detto – . Le analisi e gli accertamenti a cui mi sono sottoposta non hanno lasciato dubbi: si trattava di vera e propria asma aggravata dallo smog e, considerato che abitavo a Roma, era impossibile sottrarsi all’aria inquinata“.

Gloria Radulescu e il rapporto con il padre: “L’ho visto l’ultima volta a 3 anni”

Gloria Radulescu, oltre all’indiscutibile successo, ha anche avuto a che fare con una situazione famigliare in parte burrascosa. L’attrice de Il Paradiso delle Signore, infatti, non ha mai potuto riabbracciare il padre che è rimasto a vivere in Romania, suo Paese d’origine.

“Non ho ricordi di lui: avevo tre anni quando decise di tornare in Romania. Prese una decisione forte che non giudico perché nessuno può sapere cosa sia scattato nel suo cuore che lo abbia indotto a lasciare la famiglia” ha ammesso Radulescu a TvMia. L’attrice ha poi spiegato di essersi recata in Romania per poter incontrare suo padre, ma era già tardi: l’uomo era, infatti, venuto a mancare l’anno prima a causa di un infarto.

