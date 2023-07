Gloria Scacchi arrestata/ Da consigliera comunale di Artena a rapinatrice seriale

Gloria Scacchi è stata arrestata con l’accusa di furto e rapina. La Procura di Velletri, come riportato dal Corriere della Sera, le ha attribuito diversi colpi. A giugno aveva forzato la saracinesca di un bar di Artena in via Latina e rubato cento pacchetti di sigarette, mentre qualche giorno dopo si era introdotta in un fornaio e aveva sottratto 190 euro dalla cassa, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti.

Andrea Purgatori, due indagati per la morte/ Il giallo delle metastasi al cervello non accertate

Le indagini dei carabinieri di Colleferro hanno portato all’identificazione della donna con facilità, dato che è un volto noto della politica. È stata infatti consigliera comunale ad Artena, il centro in provincia di Roma dove vivevano i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Era stata eletta con una lista civica, poi aveva abbandonato la maggioranza di centrosinistra ed era passata all’opposizione. Alla fine si era dimessa nel 2022, a distanza di due anni dall’inchiesta “Feudo” che vide indagati diversi membri dell’amministrazione per corruzione.

Incidente monopattino Roma, morto 38enne: colpa delle buche?/ Legale: “Stava andando piano”

Gloria Scacchi arrestata: la storia della ex consigliera comunale

Per Gloria Scacchi inizialmente era stata disposta una misura cautelare in libertà con obbligo di firma, ma dopo la reiterazione del reato la ex consigliera comunale di Artena è stata arrestata. Le prove a suo carico sono inequivocabili. I carabinieri della compagnia di Colleferro, dopo uno dei furti, hanno bloccato una vettura dove sono stati ritrovati la refurtiva dei colpi e degli arnesi da scasso e in cui a bordo c’era la donna insieme ad un quarantasettenne, il quale non è stato ancora identificato. È emerso che è il suo complice e che ha violentemente spintonato la cassiera del fornaio che cercava di recuperare il denaro sottrattole durante la rapina.

Andrea Purgatori, aperta inchiesta per omicidio colposo/ Famiglia denuncia: "Diagnosi e cure sbagliate"

La vita all’interno del palazzo comunale è dunque soltanto un ricordo per la trentaquattrenne, che adesso deve fare i conti con la giustizia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA