Gloria, serie tv/ Anticipazioni episodi oggi, 1 settembre: dov’è finito David?

Gloria serie tv, anticipazioni episodi oggi, 1 settembre

Dopo una serie di annunci, con tanto di promo in rotazione su Canale5, finalmente è arrivato il momento del debutto di Gloria. La serie tv con protagonista l’attrice di Candice Renoir, Cècile Bois, andrà in onda a partire da oggi, mercoledì 1 settembre, proprio nel prime time di Canale5 regalando al pubblico un thriller psicologico che è in realtà il remake dalla nota serie inglese Keeping Faith. Sarà Cécile Bois a vestire i panni di una madre, avvocato di successo e donna in balia di una vera e propria tragedia che fa tremare le fondamenta della sua vita. Quando bussano alla sua porta annunciando che il marito David (Michaël Cohen) è scomparso nel nulla, è lei a finire con le spalle al muro con l’accusa di averlo fatto sparire o, addirittura, di averlo ucciso. Proprio per questo decide di non mollare prendendo in mano le redini della situazione e iniziando le sue personali indagini non solo per provare la sua innocenza ma anche per capire cosa sia successo al marito per il bene dei loro tre figli.

Gloria, dov’è finito David?

Prende il via da qui Gloria, con questa disperata indagine che porterà a galla oscuri segreti legati alla vita dell’uomo ma anche a quella della sua vita lavorativa nell’azienda di famiglia. La vita perfetta della protagonista si sgretola a colpi di verità e di rivelazioni di cui non era al corrente, come andrà a finire la sua indagine e cosa scoprirà in questa prima stagione della serie? Gloria scopre non solo che il marito ha mentito sull’azienda e gli affari ma anche sulla sua salute visto che ha ripreso a fumare di nascosto e stava vedendo uno specialista prima di sparire nel nulla. Ciliegina sulla torta sarà il ritrovamento di alcuni documenti falsi, cosa nasconde David e che fine ha fatto? Presto Gloria dovrà fare i conti con tutto questo rischiando davvero di finire nei guai o addirittura in manette.

