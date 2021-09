Gloria serie tv/ Anticipazioni puntata oggi 6 settembre: David la tradiva?

Gloria serie tv, anticipazioni puntata oggi, 6 settembre

La serie tv Gloria torna in onda dopo il discreto successo della scorsa settimana e lo fa con un doppio appuntamento oggi e domani. La serie tv francese si concluderà proprio con l’ultima puntata di domani e, quindi, quella in onda oggi sarà la penultima, cosa ne sarà dei protagonisti dopo la scomparsa di David? La vita tranquilla di una mamma di famiglia e di un avvocato di successo è finita in tilt proprio per via di quello che è successo al marito che potrebbe essere sparito ma, ancora peggio, potrebbe essere morto.

La notizia ha sconvolto Gloria e la sua famiglia e non solo perché adesso non sappiamo che fine ha fatto suo marito ma anche per tutto quello che ha nascosto in questo periodo sia nella sua azienda che nella vita privata. Cosa scopriremo questa sera e quali altri pezzi si aggiungeranno all’intricato puzzle della sua scomparsa?

Gloria serie tv: Gloria perderà la custodia dei figli?

La nuova puntata della serie tv Gloria, la penultima della stagione, prenderà il via proprio dalla ricerca di David perché Gloria scoprirà altri segreti del marito a cominciare dalla sua vita poco pulita fatta di locali notturni, di spogliarelliste e anche di malavita. Le indagini porteranno la protagonista dritta dritta verso una famiglia di delinquenti che controlla tutte le attività del porto e alla quale David avrebbe portato via 300.000 euro.

Lo sgarro non è di sicuro di facile perdono e questo potrebbe essere un movente per spingere gli scagnozzi della famiglia a far sparire David o, addirittura, ad ucciderlo. Contro Gloria continua a schierarsi i, capitano della polizia Marianne Volton che sembra davvero determinata a mettere alle strette la donna tanto che avanzerà l’ipotesi che forse sarebbe meglio toglierle la custodia momentanea dei suoi figli, come reagirà Gloria a questo punto?

