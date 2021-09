GLORIA, SERIE TV/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 7 settembre: la morte di…

Gloria serie tv, anticipazioni ultima puntata oggi, 7 settembre

L’ultima puntata di Gloria, la serie tv di Canale 5 che si conclude questa sera, promette grandi colpi di scena. Gloria, non sapendo dove si trovi il marito, ha incaricato la dermatologa di rintracciarlo. La donna, però, resta coinvolta in un incidente e muore. Sarà stato davvero un incidente o qualcuno avrà tramato contro la donna? A provare l’incidente è stata proprio Marianne determinata a scoprire la verità a tutti i costi. Le emozioni e i colpi di scena saranno davvero tanti nell’ultima puntata della serie francese. Il pubblico, nel frattempo, spera di assistere ad un finale chiuso per chiudere un cerchio. Ma sarà davvero così? Tutti i nodi saranno sciolti? Lo scopriremo tra pochissimo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Finale di stagione per Gloria

Gran finale di Gloria oggi, 7 settembre, su Canale5. La serie tv francese torna in onda con gli ultimi di colpi di scena prima di arrivare a quella che sarà la verità sulla scomparsa di David e non solo. In questa settimana abbiamo scoperto che l’uomo aveva quasi una seconda vita fatta di notti passate nei locali di spogliarelliste e di soldi rubati alla malavita, cosa scopriremo questa sera che ancora non sappiamo? Gloria adesso sa bene che il marito che aveva accanto era quasi uno sconosciuto pronto addirittura a portare via dei soldi alla famiglia mafiosa che ha le mani sulle attività del porto, questo potrebbe spiegare la sua scomparsa o, addirittura, la sua morte?

Mentre le indagini si stringono intorno a lei tanto da strapparle via i suoi bambini perché ‘sospettata’, Gloria porta avanti le sue indagini mettendo insieme i pezzi del puzzle, dove si trova suo marito? Forse qualcuno può darle la risposta che cerca in cambio di qualcosa.

Gloria serie tv, la lettera di David cambia tutto

Prende il via da qui il finale di Gloria in cui la chiave di tutto sembra essere in una lettera. Quando la piccola Alice rivelerà alla madre che David le aveva lasciato una lettera spiegando cosa fare se fosse scomparso, tutto cambia. In una cassetta di sicurezza la donna trova la lettera del marito con delle coordinate di un conto estero in cui ha depositato un’ingente somma di denaro per la sua famiglia.

Proprio in quel momento Marianne arresta Gloria mentre viene a galla il fatto che Philippe Lazargue è a capo di tutto l’intrigo tanto da spingersi a rapire Alice per avere i soldi da Gloria. A quel punto cosa farà la donna? I bambini erano di nuovo stati affidati a lei ma la sua vita sta nuovamente per cambiare, come risolverà tutto questo?



