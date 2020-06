GLORIA, LA7/ Jeremy Philip Northam nel cast de film

Pubblicità

Tra i principali attori di Gloria figura il britannico Jeremy Philip Northam nato a Cambridge il primo dicembre del 1961. Da sempre grande appassionato di recitazione ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema nel 1992 film Cime tempestose per la regia di Peter Kosminsky. Nel 1995 lo ritroviamo nel cast della pellicola Carrington per la regia di Christopher Hampton mentre qualche mese più tardi ha collaborato anche con Irwin Winkler per il film The Net intrappolata nella rete. Tra le altre pellicole di maggior successo ricordiamo Amistad, Emma, Il caso Winslow, Un marito ideale, The Golden Bowl, Enigma, Bobby Jones – Genio del golf, The Statement – La sentenza, Il diritto di uccidere e Il traditore tipo. In Italia sono moltissimi i doppiatori che gli hanno prestato la voce. In questo film è stato Massimo Venturiello anche se quello che l’ha fatto più volte è Vittorio Guerrieri. Oltre a lui gli hanno prestato la voce Massimo De Ambrosis, Vittorio De Angelis, Roberto Chevalier, Fabrizio Pucci e molti altri ancora.

Info e orario sul film

Gloria va in onda su La7 per la prima serata di oggi, lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola del 1999 realizzata negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Mandalay Entertainment mente la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Cecchi Gori Group. La regia di questo film è stata curata da Sidney Lumet con soggetto tratto dall’omonimo film diretto nel 1980 da John Cassavetes e la sceneggiatura è stata rivista da Steve Antin. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Howard Shore mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a David Watkin. Nel cast della pellicola sono presenti grandi attori tra cui Sharon Stone, Jean Luke Figueroa, Jeremy Northam, George C. Scott, Mike Starr e Bonnie Bedelia.

Gloria, la trama del film

Una donna di nome Gloria dopo aver scontato 3 anni di galera per un fatto che non ha commesso riesci a tornare in libertà nella città di New York. Nel frattempo un pericoloso malavitoso di nome Sean insieme alla propria banda che è capeggiata da Kevin fa irruzione all’interno di una casa di un uomo di nome Jack che da poco era stato assunto come contabile per gestire tutti gli affari loschi dell’organizzazione. La sua unica colpa è quella di aver voluto fare una copia di tutti gli affari portati avanti negli anni dall’organizzazione su floppy disk per cui i pericolosi malviventi non solo lo uccidono ma fanno fuori anche tutta la sua famiglia composta dalla moglie, da una figlia e dalla suocera.

L’unico a riuscire a salvarsi è il figlio di 7 anni che riesce a scappare con in mano il floppy disk che era gli era stato affidato dal padre. Tuttavia poco dopo viene catturato da Kevin e condotto in quello che è il covo della banda dove peraltro incontra Gloria che era la sua fidanzata tre anni prima. In particolare la donna decise all’epoca di andare in prigione al posto del suo uomo in cambio della promessa di tanti soldi che gli avrebbero permesso di costruirsi una nuova vita una volta uscita di galera.

Però Kevin non sembra per nulla disposto a soddisfare questa promessa ed anzi cerca di fare il tutto possibile per mantenere con se la donna all’interno della banda. Gloria arrabbiata decide di andare via ma accorgendosi che i malviventi stanno per uccidere il piccolo bambino che non vuole consegnare loro il floppy disk decide di prenderlo e di fuggire insieme a lui. Ha inizio così una incredibile avventura nella quale la donna diventerà la tutrice del bambino e soprattutto cercherà in ogni modo di portare alla condanna i suoi ex amici sfruttando tutte le informazioni che sono state sapientemente salvate da Jack su quel floppy disk che rappresenterà la fine di tutte le malefatte della banda.

Video, il trailer di Gloria





