Gmg Lisbona 2023, diretta video 2 agosto/ Papa Francesco arriva oggi: il programma ufficiale

GMG LISBONA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Si apre oggi la seconda giornata della GMG Lisbona 2023, dopo la celebrazione eucaristica della serata di lunedì che ha visto il messaggio diffuso a tutti i giovani presenti del Patriarca di Lisbona, cardinale Manuel Clemente: «Benvenuti a tutti i pellegrini della GMG Lisbona 2023! Lisbona e le città vicine sono pronte ad accogliervi e a condividere con voi il meglio che hanno, cioè l’ospitalità dei loro abitanti. Sentitevi come a casa! Soprattutto in questa grande casa che deve essere la Chiesa di Cristo, con la porta aperta a tutti. Se tutti entrano nel cuore di Dio, possono entrare anche nel nostro, e così in effetti sarà. Tutto è stato preparato perché questi giorni, intorno a Papa Francesco, ci rendano più vicini e solidali, tra di noi e con il mondo intero, che ha bisogno anche lui di ringiovanire!».

La Giornata Mondiale della Gioventù iniziata l’1 agosto proseguirà fino alle ultime celebrazioni di domenica 6 agosto: oggi però a Lisbona arriva Papa Francesco che ha in programma diversi incontri con i ragazzi tra cui la Via Crucis di venerdì, la Veglia di Sabato e la Messa conclusiva sempre al Parque Tejo della GMG 2023. Nel frattempo eventi e incontri sono già in corso da ieri mattina presso la “Città della Gioia”, il luogo che riunisce a Lisbona la Fiera Vocazionale, la Cappella e il Parco del Perdono nella GMG 2023: previsti in giornata anche alle ore 9.30 gli incontri di “Rise Up” – organizzati nelle Chiese e negli spazi vicini ai luoghi di accoglienza dei pellegrini – ovvero il nuovo modello di catechesi della Giornata Mondiale della Gioventù che invita i giovani «a riflettere sui grandi temi affrontati durante il pontificato di Papa Francesco: Ecologia Integrale, Amicizia Sociale e Misericordia». Sarà possibile tutti gli eventi comunitari a Lisbona con la diretta video streaming a disposizione sul canale ufficiale YouTube della GMG 2023 (qui a fondo pagina, ndr).



PAPA FRANCESCO OGGI A LISBONA: IL PROGRAMMA VERSO LA GMG 2023

Molto fitta l’agenda di Papa Francesco nella 4 giorni di presenza a Lisbona in vista della GMG 2023 dedicata alla Visitazione di Maria: attorno alle ore 10 è atteso alla Base Aerea di Figo Maduro a Lisbona il volo in arrivo da Roma Fiumicino. Alle ore 10.45 è prevista la Cerimonia di Benvenuto all’ingresso principale del “Palácio Nacional de Belém”, mentre alle 11.15 sarà il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa a rendere omaggio a Papa Francesco.

Alle ore 12.15 l’incontro del Santo Padre con le Autorità, con la Società Civile e con il Corpo Diplomatico, mentre alle 17.30 – dopo l’incontro con il Nunzio Apostolico portoghese – Papa Francesco celebrerà i Vespri con Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati, le Consacrate, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali nel “Mosteiro dos Jerónimos”. Il primo momento atteso di incontro tra Papa Francesco e i giovani pellegrini della GMG Lisbona 2023 è invece previsto alle 17.45 di giovedì 3 agosto al Parque Eduardo VII. Venerdì 4 agosto è invece in programma la Via Crucis alle ore 18 sempre con Papa Francesco al Parque Eduardo VII: sabato 5 agosto la Veglia nel pomeriggio con l’adorazione del Santissimo Sacramento che inizierà alle 20.45 assieme al Santo Padre. Momento conclusivo la Santa Messa di chiusura della Giornata Mondiale della Gioventù, prevista per le ore 9 di domenica 6 agosto al Parque Tejo presieduta sempre da Papa Francesco.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA GMG DI LISBONA 2023













