GMG Lisbona 2023, diretta video oggi 4 agosto/ Papa Francesco, Via Crucis con i giovani: il programma di oggi

GMG LISBONA 2023, PROGRAMMA DI OGGI CON PAPA FRANCESCO: VIA CRUCIS IN DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

La GMG Lisbona 2023 giunge così alla sua quarta giornata, l’indomani dei primi tre incontri di Papa Francesco con l’oltre 1 milione di giovani giunti in Portogallo: l’evento clou di oggi 4 agosto sarà la Via Crucis del Santo Padre con i giovani presso il Parque Eduardo VII nella stessa cornice che ieri ha ospitato la Cerimonia di Accoglienza. L’orario d’inizio della Via Crucis è confermato alle ore 19 in Italia con la possibilità di seguire l’intera celebrazione in diretta video streaming sul canale ufficiale YouTube della GMG 2023 (qui a fondo pagina, ndr): si potrà poi seguire tutti i momenti con Papa Francesco anche tramite il canale YouTube di Vatican News e in tv su TV2000.

GMG LISBONA 2023/ La Chiesa è per tutti: il dono di Francesco e l'abbraccio di Pablo

Il programma ufficiale della GMG Lisbona 2023 (tutto in orari italiani, ndr) oggi inizia alle ore 10 con la confessione di Papa Francesco ad alcuni giovani presso la “Città della gioia” all’interno del villaggio della Giornata Mondiale della Gioventù: tra le 10.30 e le 13.30 sono previsti gli incontri di catechesi “Rise-Up” nelle chiese e in altri spazi delle tre Diocesi ospitanti la GMG, ovvero Lisbona, Santarém e Setùbal. Alle ore 10.45 Papa Francesco incontrerà i rappresentanti di diversi centri di assistenza e carità nel Centro Paroquial de Serafina, prima di pranzare alle ore 13 con i giovani nella Nunziatura Apostolica. Attorno alle ore 19, come conclusione della quarta giornata di GMG a Lisbona, ecco la Via Crucis nella Collina dell’Incontro, momento tradizionale come già visto negli altri precedenti raduni internazionali giovanili. Nella giornata di sabato 5 agosto è previsto prima la visita del Papa al Santuario di Fatima, poi il ritorno nel Parque Tejo di Lisbona alle 20.45 per la Veglia coi giovani in cui ci sarà anche l’adorazione del Santissimo Sacramento. A chiudere la Giornata Mondiale della Gioventù sarà sempre Papa Francesco nella Santa Messa di chiusura alle ore 10 domenica 6 agosto.

LETTURE/ "Giussani e i padri della Chiesa", così una tradizione viva arriva fino a noi

PAPA FRANCESCO ALLA GMG 2023: “VOI GIOVANI SIATE INQUIETI MAESTRI DI SPERANZA”

«Non dobbiamo aver paura di sentirci inquieti, di pensare che quanto facciamo non basti. Essere insoddisfatti, in questo senso e nella giusta misura, è un buon antidoto contro la presunzione di autosufficienza e contro il narcisismo. L’incompletezza caratterizza la nostra condizione di cercatori e pellegrini; come dice Gesù, “siamo nel mondo, ma non siamo del mondo”»: lo ha detto Papa Francesco nel primo incontro avvenuto ieri in apertura della lunga giornata di GMG Lisbona 2023, davanti agli universitari raccolti presso la Universitade Catolica Portuguese. «Amici, permettetemi di dirvi: cercate e rischiate, cercate e rischiate. In questo frangente storico le sfide sono enormi, gemiti dolorosi. Stiamo vedendo una terza guerra mondiale a pezzi. Ma abbracciamo il rischio di pensare che non siamo in un’agonia, bensì in un parto; non alla fine, ma all’inizio di un grande spettacolo. Ci vuole coraggio per pensare questo. Siate dunque protagonisti di una “nuova coreografia” che metta al centro la persona umana, siate coreografi della danza della vita», ha poi proseguito Papa Francesco prima dell’incontro con il milione di giovani alla Collina dell’Incontro.

San Giovanni Maria Vianney/ Oggi, 4 agosto 2023, si celebra il Patrono dei Parroci

Dal clima con l’ecologia integrale fino alla cultura, dalle guerre fino all’evangelizzazione nel mondo secolarizzato di oggi: il Papa dice di sognare che questa nuova generazione di giovani «divenga una generazione di maestri. Maestri di umanità. Maestri di compassione. Maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti». «Maestri di speranza», li chiama ancora Papa Francesco scuotendo le giovani anime presenti, «Dobbiamo riconoscere l’urgenza drammatica di prenderci cura della casa comune. Tuttavia, ciò non può essere fatto senza una conversione del cuore e un cambiamento della visione antropologica alla base dell’economia e della politica. Non ci si può accontentare di semplici misure palliative o di timidi e ambigui compromessi».

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA GMG DI LISBONA 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA