GMG LISBONA 2023, DIRETTA VIDEO/ Santa Messa e programma di oggi 1 agosto. Domani l’arrivo del Papa

INIZIA LA GMG 2023 A LISBONA: IL PROGRAMMA DI OGGI IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Centinaia di migliaia di giovani da tutto il mondo stanno arrivando in queste ore a Lisbona per l’inizio della 38esima Giornata Mondiale della Gioventù (GMG 2023): dal 1 al 6 agosto una lunga schiera di eventi, incontri, testimonianze, preghiere e celebrazioni accompagneranno i giovani presenti nell’incontro con Papa Francesco che arriverà in Portogallo il 2 agosto e farà visita al Santuario di Fatima il 5, prima di chiudere la GMG con la Santa Messa di domenica prossima.

Diversi appuntamenti sono già però iniziati nel programma ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù nella capitale portoghese: eventi e incontri sono già in corso da questa mattina presso la “Città della Gioia”, il luogo che riunirà a Lisbona la Fiera Vocazionale, la Cappella e il Parco del Perdono nella GMG 2023 (ecco qui la mappa per potersi orientare nel vasto spazio del Jardim Vasco de Gama-Frente de Belem). Primo vero momento comunitario generale di questa GMG 2023 sarà la Santa Messa di apertura celebrata questa sera alle ore 19 dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel Clemente: sarà possibile seguire la celebrazione, come anche tutti gli altri eventi comunitari, con la diretta video streaming messa sul canale ufficiale YouTube della GMG 2023 (qui a fondo pagina, ndr).

DOMANI L’ARRIVO DI PAPA FRANCESCO ALLA GMG LISBONA 2023

La Giornata Mondiale della Gioventù 2023 ha come tema la citazione scelta da Papa Francesco e tratta dal Vangelo di San Luca: “Maria si alzò e andò in fretta”, si fa così riferimento alla Visitazione della Madonna, quando ricevette la cugina Elisabetta appena dopo l’Annunciazione. Si tratta di un evidente rimando all’ultima GMG tenutasi nel 2019 a Panama che aveva scelto proprio il tema dell’Annuncio a Maria. Molto fitto sarà il programma della visita del Pontefice alla GMG, con inizio mercoledì 2 agosto quando è previsto l’arrivo di Papa Francesco in Portogallo con il primo momento atteso di incontro coi giovani previsto alle 17.45 di giovedì 3 agosto al Parque Eduardo VII.

Venerdì 4 agosto è invece in programma la Via Crucis alle ore 18 sempre con Papa Francesco al Parque Eduardo VII: sabato 5 agosto si terrà la Veglia nel pomeriggio con l’adorazione del Santissimo Sacramento che inizierà alle 20.45 assieme al Santo Padre. Momento clou la Santa Messa di chiusura della Giornata Mondiale della Gioventù, prevista per le ore 9 di domenica 6 agosto al Parque Tejo, presieduta sempre da Papa Francesco. La Madonna e la Croce, simbolo scelto per il logo per la GMG Lisbona 2023: «Cari giovani, sogno che alla GMG possiate sperimentare nuovamente la gioia dell’incontro con Dio e con i fratelli e le sorelle. Dopo lunghi periodi di lontananza e isolamento, a Lisbona – con l’aiuto di Dio – ritroveremo insieme la gioia dell’abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni, l’abbraccio della riconciliazione e della pace, l’abbraccio di una nuova fraternità missionaria!», così scrive Papa Francesco nel messaggio scritto per la Giornata Mondiale della Gioventù 2023. Possa lo Spirito Santo, conclude il Santo Padre, «accendere nei vostri cuori il desiderio di alzarvi e la gioia di camminare tutti insieme, in stile sinodale, abbandonando le false frontiere. Il tempo di alzarci è adesso! Alziamoci in fretta! E come Maria portiamo Gesù dentro di noi per comunicarlo a tutti! In questo bellissimo periodo della vostra vita, andate avanti, non rimandate ciò che lo Spirito può compiere in voi! Di cuore benedico i vostri sogni e i vostri passi».













