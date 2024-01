GNL, record mondiale di esportazioni USA a Dicembre/ Europa prima destinazione

Le esportazioni di gas naturale liquefatto negli Stati Uniti hanno raggiunto livelli record mensili e annuali a dicembre, come mostrano i dati di monitoraggio delle petroliere. Gli analisti hanno affermato che questi numeri potrebbero permettere agli Stati Uniti di superare il Qatar e l’Australia per diventare il più grande esportatore di GNL nel 2023. Gli USA si sono distinti nella crescita globale dell’offerta di GNL nel 2023, ha spiegato Alex Munton, direttore della ricerca globale sul gas e GNL presso la società di consulenza Rapidan Energy Group. Sono 8,6 milioni le tonnellate che hanno lasciato i terminali statunitensi a dicembre, spiega Reuters.

Il Qatar è stato il più grande esportatore di GNL nel 2022 e l’Australia il secondo più grande nello stesso anno, come mostrato dal governo degli Stati Uniti. “La produzione record degli Stati Uniti è stata guidata da due fattori: il ritorno a pieno servizio di Freeport LNG, che ha aggiunto 6 tonnellate, e la produzione dell’intero anno dell’impianto Calcasieu Pass di Venture Global LNG, che ha aggiunto 3 tonnellate in più rispetto al 2022″, ha affermato Munton. Le esportazioni dell’intero anno dagli Stati Uniti sono aumentate del 14,7% a 88,9 milioni di tonnellate (MT), guidate in gran parte dal ritorno alla piena produzione dell’impianto GNL di Freeport, che aveva subito un incendio nel 2022, e dall’aumento dell’efficienza di lavorazione, come hanno mostrato i dati LSEG.

Gas naturale liquefatto, Europa prima destinazione delle esportazioni di GNL

L’Europa è rimasta la principale destinazione delle esportazioni di GNL proveniente dagli Stati Uniti a dicembre, con 5,43 tonnellate, ovvero poco più del 61%. A novembre, il 68% delle esportazioni di GNL degli Stati Uniti erano destinate all’Europa, come hanno mostrato i dati di LSEG. C’è stato un calo dovuto alle temperature più calde del normale in Europa e livelli di stoccaggio elevati, come affermato dagli analisti della società di consulenza Rystad Energy. Lo stoccaggio europeo del gas era pieno per circa il 97% all’inizio di dicembre. L’Asia è stato il secondo mercato di esportazione per il GNL statunitense a dicembre, con 2,29 milioni di tonnellate, ovvero il 26,6%, delle esportazioni, rispetto al 18,5% di novembre.

Le esportazioni statunitensi verso l’America Latina sono state invece di mezzo milione di tonnellate, ovvero poco meno del 6% delle esportazioni totali, secondo i dati di monitoraggio delle navi di LSEG. I flussi di gas naturale verso i sette grandi impianti di esportazione di GNL statunitensi sono saliti in media di 14,9 miliardi di piedi cubi al giorno a gennaio, rispetto al record mensile di 14,7 di dicembre. Ciò ha superato il precedente massimo mensile storico di 4,3 bcfd a novembre, come hanno mostrato i dati LSEG.











