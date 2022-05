Go_A, Kateryna Pavlenko/ Il gruppo ucraino per la pace al Concerto del Primo Maggio

Go_A sono pronti a sbarcare al Concerto del Primo Maggio a Roma. Si tratta di un gruppo ucraino fondato una decina di anni fa a Kiev. Questa partecipazione verrà fatta come segno di solidarietà verso il popolo ucraino ormai da mesi bombardato e attaccato dalle forze russe, per lasciare uno spazio alla voce di questa popolazione, che si possa fare sentire e possa chiamare l’aiuto di quante più persone possibili per superare questa difficile situazione. In un momento di grande dolore per la guerra che sta mettendo in serio rischio la vita di molte persone ci troveremo a sentire un inno di pace e che invochi la pace tra quelli che sono paesi fratelli. Messaggi per la pace ne hanno già mandati diversi, l’ultimo quello della cantante Kateryna Pavlenko che insieme a Gaia si è esibita prima della sfida Juventus Inter del campionato di Serie A.

Go_A, una storia particolare

I Go_A sono un gruppo composto dalla cantante Kateryna Pavlenko, dal polistrumentista Taras Ševčenko, da Ihor Didenčuk al flauto e Ivan Grigorjak alla chitarra. È un gruppo molto amato nel loro paese, tanto da averlo rappresentato nel 2021 all’Eurovision Song Contest con il brano Šum. Per il momento hanno realizzato un solo album in studio nel 2016 intitolato #Idynazvuk, e numerosi singoli molto apprezzati dal pubblico ucraino. Siamo curiosi di sapere quale sarà la loro esibizione al concerto della prossima settimana e, soprattutto, quale brano del loro repertorio decideranno di portare.

Go_A: video il brano Shum

