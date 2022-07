God of War Ragnarok, aperti i pre order per PS4 e PS5/ I prezzi e dove acquistarlo

Sono stati ufficialmente aperti oggi i pre-order per God of War Ragnarok, il nuovo attesissimo videogame a marchio Sony, esclusiva per Playstation 5 e la precedente PS4. Da stamane in Italia è quindi possibile acquistare quello che sarà senza dubbio uno dei giochi Tripla A di quest’anno, ed è stata tra l’altro svelata anche la data d’uscita, leggasi il 9 novembre del 2022, quindi in piena “zona Natale” e soprattutto in vista del Black Friday, il venerdì più nero dell’anno che coincide con l’ultimo venerdì di novembre. Diverse le edizioni annunciate, fra cui quella standard, che potremo acquistare a 70.99 euro per Ps4, e a 80.99 euro invece per PS5.

Presente anche una splendida Collector’s Edition che costa 214.98 euro, ma che al suo interno prevede il codice digitale di God of War Ragnarok, quindi una custodia Steelbook in metallo, raffigurante le rappresentazioni dell’Orso e del Lupo. E ancora: “Due statuette gemelli Vanir di 5 cm, dello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra inclusi nella Collector’s Edition di God of War 2018”. Ma anche: “Ddi nanici con finitura effetto legno racchiusi in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno. Martello Mjölnir di 40 cm, riproduzione dettagliata dell’arma di Thor”. E infine: “Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition”.

GOD OF WAR RAGNAROCK PRE-ORDER: DOVE ACQUISTARLO

Infine vi è la versione di God of War Ragnarok in pre order da ben 269.98 euro, la Jotnar Edition, che al momento risulta essere esclusiva GameStop, e che presenta anche in questo caso il codice digitale del gioco con la steelbook, quindi “Due statuette gemelli Vanir di 5 centimetri. Martello Mjölnir di 40 centimetri. Vinile con due brani composti da Bear McCreary. Spillette Falco,. Orso e Lupo, che simboleggia la famiglia di Kratos. Anello leggendario Draupnir, racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso. Dadi di Brok con finitura metallica di color argento con dettagli blu, racchiuso in un sacchetto con il simbolo dei fratelli Huldra- Mappa in tessuto Yggdrasil, raffigurante i Nove Regni. Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition”.

Se voleste acquistare la versione standard per PS4 questo è il link di Amazon, mentre a questo link troverete la versione per PS5 sempre su Amazon. Qui potrete acquistare la Collector’s Edition, mentre sul sito di Gamestop la versione Jotnar.











