God of War Ragnarok con Rick and Morty/ Video, nuovo folle trailer per il gioco Sony

God of War Ragnarok, l’atteso gioco esclusiva per PS4 e PS5, torna a mostrarsi e questa volta lo fa con un “trailer” inedito impersonato da Rick and Morty, protagonisti dell’omonima quanto celebre serie animata di Netflix. Un filmato a dir poco folle quello ideato da Justin Roiland e Dan Harmon, in cui si vedono appunto Rick e Morty impersonare i panni di Kratos e di Atreus, i due personaggi del videogioco, con lo scienziato che cambia addirittura sembianze per assomigliare al famoso Dio della Guerra “in quello che possiamo definire un corto animato ricco di risate”, aggiunge Spaziogames.it.

Il trailer, che potete trovare più sotto, dopo la notizia, nasce da una collaborazione fra Adult Swim e PlayStation e conferma il grande sforzo di marketing di Sony e PlayStation per promuovere uno dei titoli più attesi dai videogiocatori per questo fine 2022. Quando mancano poco più di due mesi all’uscita ufficiale del gioco (prevista per il 9 novembre 2022), Game Informer ha svelato ulteriori dettagli su God of War Ragnarock, a cominciare dai sistemi di combattimento e dalle novità utilizzabili durante le battaglie.

GOD OF WAR RAGNAROCK, SALE L’HYPE PER IL 9 NOVEMBRE

Come detto sopra, il gioco è previsto a breve per PlayStation 4 e PlayStation 5, ma è attualmente pre-ordinabile su Amazon cliccando su questo link, al costo di 80.99 euro per la versione PS5 e di 69.99 euro per la sua antenata.

Si tratta del nono capitolo della fortunata serie videoludica esclusiva Sony nonché il sequel del capitolo uscito quattro anni fa, nel 2018. Il gioco sarà ambientato nella Scandinavia antica e oltre al noto Kratos farà la sua comparsa anche il già citato Atreus, il figlio adolescente del Dio. Nel videogame si narrerà delle vicende di Ragnarok, una serie di eventi che porteranno alla fine del giorni, e alla morte di alcuni Dei norvegesi, così come era stato già predetto nel gioco precedente dopo che Kratos aveva ucciso il Dio Baldur.

