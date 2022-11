God of War Ragnarok da oggi disponibile/ Kratos e Atreus in una nuova epica avventura

Esce oggi God of War Ragnarok, uno dei giochi più attesi della stagione se non degli ultimi anni. Il nuovo capitolo con protagonista il mitologico Kratos, torna a farsi vedere a quattro anni dal precedente titolo superpremiato del 2018, e Santa Monica Studio non ha affatto deluso le attese. Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, le recensioni dell’edicola di settore hanno premiato anche a pieni voti il nuovo videogioco, e da oggi tutti i giocatori potranno finalmente iniziare a divertirsi, per gustarsi quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un vero e proprio capolavoro videoludico. Ricordiamo che God of War Ragnarok è un’esclusiva Sony Interactive Entertainment, di conseguenza, per poterci giocare, dovrete essere dei fortunati possessori di Playstation 5 o eventualmente di Playstation 4.

I protagonisti dell’avventura saranno Kratos e Atreus, impegnati in un viaggio fra i Nove Regni per trovare delle risposte, mentre le forze di Asgard si preparano ad una battaglia che potrebbe porre fine al mondo. Nel corso del loro lungo cammino, i due protagonisti esploreranno paesaggi mitici e mozzafiato, scontrandosi con nemici epici sotto forma di divinità e mostri norreni. God of War festeggia quest’anno i 17 anni di età, quasi la maturità, essendo apparso per la prima volta, con il primissimo capitolo, nel 2005. Per portare alla luce Ragnarok il team del Santa Monica Studio ha lavorato anche durante la pandemia di covid in smartworking, con l’obiettivo appunto di realizzare un videogioco di qualità assoluta.

GOD OF WAR RAGNAROK DISPONIBILE: IL COMMENTO DEL TEAM DI SVILUPPO

“Quando abbiamo deciso di continuare la storia di God of War del 2018 – affermano gli sviluppatori, come si legge sull’agenzia Ansa -, abbiamo subito pensato che sarebbe stata una bella impresa, ma poi le cose si sono fatte serie, molto in fretta. Ormai conosciamo tantissime storie sul significato del lavoro da casa e non volevamo in nessun modo che il lavoro a distanza diventasse la storia di questo gioco. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un’esperienza epica, cruda e onesta. Lungo il percorso, le circostanze del mondo sembravano perfettamente correlate ai nostri temi, così il team ha iniziato a riunirsi intorno all’dea di star costruendo una ‘coperta’ per confortare i giocatori. Così, dalle loro case, centinaia di appassionati artigiani e narratori si sono imbarcati nell’arduo compito di ricucire faticosamente questa ‘coperta’”. Chi volesse può acquistare God of War Ragnarok su Amazon cliccando su questo link.

