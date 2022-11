God of War Ragnarok, le recensioni: “Impeccabile, straordinario”/ Voti da 9 al 10

Sale altissima l’attesa per God of War Ragnarok, l’ultimo capitolo del videogioco con protagonista il Dio della guerra, in uscita in esclusiva su Playstation 4 e 5 il prossimo 9 novembre 2022. Nelle scorse ore la stampa del settore ha potuto provare e quindi recensire in maniera completa il nuovo gioco di Kratos, e i risultati delle review sono stati a dir poco eccezionali.

Il videogame di Santa Monica è stato premiato da tutti gli addetti ai lavori, a cominciare da Ign, che ha assegnato un clamoroso 10 allo stesso God of War Ragnarok, descrivendolo come: “Uno spettacolo avvincente da vedere e ancora più emozionante da giocare”, e ancora: “Unisce azione e avventura per creare una nuova, indimenticabile saga norrena. Impeccabile dal punto di vista della scrittura, solido sul versante tecnico e appagante controller alla mano: il sequel di God of War è un’opera d’arte completa da cima a fondo. In pratica è tutto ciò che dovrebbe essere un sequel: un gioco rispettoso del suo lignaggio leggendario, ma senza paura di portarlo in posti nuovi ed entusiasmanti. God of War Ragnarok è un gioco onnipotente tanto da far sembrare le altre esperienze videoludiche dei ‘comuni mortali'”.

GOD OF WAR RAGNAROK, LE RECENSIONI: DA SPAZIOGAMES A MULTIPLAYER

Ma ovviamente gli elogi non finisco qui, visto che Spaziogames ha assegnato un 9.5 allo stesso gioco, parlando di una “prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile”. Stesso voto da parte di Everyeye: “L’ultima opera di Santa Monica Studio ci ha regalato un’esperienza straordinaria, destinata a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva della platea videoludica”.

Si è infine fermato al 9 Multiplayer, che racconta di un gioco più maturo, profondo e completo del suo precedente capitolo: “In fin dei conti è un more of the same; un bellissimo, divertente, longevo more of the same”. Vi ricordiamo, come detto in apertura, che God of War Ragnarok sarà in vendita dal 9 novembre ma è già disponibile al pre order su Amazon cliccando a questo link.

