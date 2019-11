Godfrey Gao è morto/ Il top model collassato durante un reality: “non riesco a…”

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Godfrey Gao. L’attore e top model taiwanese, molto famoso in Cina e in Canada, è collassato durante le riprese del reality sportivo “Chase Me”, un reality show sportivo in onda su Zhejiang Television che si gira a Singapore. La morte di Godfrey Gao è stata annunciata da un comunicato del network da cui si evince che l’attore e modello è morto mentre correva sul set. Immediati i soccorsi dei sanitari che, però, non sono riusciti a salvare la vita di Godfrey Gao. Nonostante la corsa in ospedale, infatti, Gao si è spento a soli 35 anni. I medici, infatti, hanno confermato la morte per attacco cardiaco di Godfrey Gao. Sotto choc i colleghi che hanno visto Godfrey sentirsi male sotto i suoi occhi.

Godfrey Gao morto: chi era l’attore e top model

“Non riesco a continuare, non riesco a correre“: sarebbero state queste le ultime parole di Godfrey Gao prima di accasciarsi al suolo. Classe 1984, nato da madre malese e padre taiwanese, era famosissimo in Oriente. La sua carriera è iniziata nel mondo della moda. E’ stato, infatti, il primo volto asiatico di Louis Vuitton. Nel 2012, invece, è stato il sommo stregone di Brooklyn Magnus Bane in “Shadowhunters – Città di Ossa”. La sua morte ha lasciato senza parole tutti i suoi fans che stanno inondando di commenti il profilo Instagram dell’attore-modello. Il comunicato del network ringrazia “Tutti i fan che hanno amato Godfrey” e fa sapere che la sua morte è stata “estremamente dolorosa”.





