Godin via dall’Inter?/ Calciomercato, Tottenham e Manchester United in pole per Diego

In vista della prossima finestra del calciomercato estivo, si accendono sirene per Diego Godin, che dovrebbe lasciare l’Inter già tra pochi mesi. L’indiscrezione di calciomercato non ci sorprende più di tanto: il difensore uruguagio, arrivato alla corte di Conte solo la scorsa estate, non ha affatto convinto in questa stagione e dunque non risulta così improbabile un addio. Come ben abbiamo visto in stagione, Godin infatti non si è mai troppo ben adattato allo schema della difesa a tre dello stesso Conte e spesse volte lo stesso allenatore nerazzurro gli ha preferito il più giovane Bastoni. Fatte queste considerazioni non ci sorprende dunque che Godin sia pronto a lasciare l’Inter questa estate: rimane però da capire per quali mete.

GODIN VIA DALL’INTER? DUELLO UNITED-TOTTENHAM PER IL DIFENSORE

Proprio sul prossimo futuro di Godin, una volta lasciata l’Inter a giugno, sono arrivate le ultime voci di calciomercato, precisamente dai media inglesi e dal Mirror in primis: pare infatti che a breve il difensore uruguagio potrebbe approdare in Premier League. Stando le ultime voci, il profilo dell’ex Atletico Madrid piace molto sia al Manchester United (che si era fatto avanti già nei giorni scorsi) che soprattutto al Tottenham di Jose Mourinho. Anzi proprio il tecnico lusitano sarebbe ben impaziente di far sbarcare nello spogliatoio degli Spurs lo stesso Godin, già messo nel mirino dallo Special One dai tempi del Manchester. Il progetto di Mourinho è infatti quello di dare maggiore esperienza al suo reparto difensivo con Davinson Sanchez e Japhet Tanganga, una volta partito Vertonghen (che piace all’Inter) e Godin sarebbe il profilo ideale. Staremo a vedere.



