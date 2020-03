Godin via dall’Inter?/ Calciomercato, Valencia e United interessati all’uruguaiano

Sarà certo una finestra di calciomercato estiva ben intensa per l’Inter, che oltre a rinnovi importanti e arrivi prestigiosi, pure si prepara a salutare elementi che non hanno convinto sotto la direzione di Antonio Conte. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, ecco che tra i primi a fare la valigia potrebbe esserci Diego Godin, via dall’Inter dunque già per la finestra di gennaio. Arrivato meno di un anno fa a costo zero all’Atletico Madrid, il difensore uruguaiano non ha soddisfatto le attese di staff tecnico e tifosi, rendendo ben poco in un 3-5-2 che non gli era congeniale. E’ dunque più che probabile che nonostante la scadenza di contratto fino al 2022, il difensore lasci la Pinetina, non gravando dunque ulteriormente di 6.5 milioni di euro di bonus sulle casse della società nerazzurra.

GODIN VIA DALL’INTER? IL DIFENSORE TORNA IN SPAGNA?

Se dunque Diego Godin pare a un passo dal dire addio all’Inter a fine stagione, resta da vedere dove il difensore potrebbe approdare nella finestra di giugno. Al momento non vi è sul tavolo alcuna proposta concreta, ma da più parti arrivano indiscrezioni di calciomercato importanti. Pare infatti che il difensore potrebbe fare ritorno in Spagna, dove ha già militato a lungo, con la maglia del Valencia, senza pure escludere a priori un ritorno all’Atletico Madrid (con cui però la separazione non pare essere stata pacifica). Stando al portale spagnolo AS poi pure il difensore uruguaiano ha attirato l’attenzione del Manchester United, pronto a mettersi sul mercato alla ricerca di alcuni elementi i esperienza da inserire in rosa. Staremo a vedere.



