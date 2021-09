GODZILLA II KING OF THE MONSTERS/ Su Italia 1 il film girato a Città del Messico

Le riprese del film Godzilla II – King of the monsters sono state effettuate interamente nel centro storico di Città del Messico tra giugno e settembre del 2017. Il primo trailer della pellicola viene diffuso tramite il profilo Instagram di un’attrice del cast. Godzilla II è stato accolto positivamente dal pubblico e ha ottenuto incassi prestigiosi presso tutti i botteghini. La critica, invece, ha parere discordanti, in quanto, pur apprezzando la grandiosità degli effetti speciali, considera la trama poco avvincente e soprattutto i personaggi umani, avrebbero potuto utilizzare più vigore e maggiore capacità di reazione. Il film è stato candidato a Premi minori quali il People Choice Award, come miglior film d’azione e i Saturn Award come miglior attore emergente, miglior film fantasy, migliori effetti speciali. Quando Rodan, un titano di fuoco, si presenta per la prima volta è grande diversi km, peccato che più tardi è diventato stranamente più piccolo. Durante il film viene mostrato un Titano che emerge dalle montagne o colline e la didascalia inerente parla di Munich Germany, sta di fatto, invece, che a Monaco non ci sono affatto alture.

Godzilla II King of the monsters andrà in onda in prima visione tv su Italia 1 oggi, lunedì 6 settembre 2021, a partire dalle 21,20. La pellicola, del 2019 è un mix tra i generi fantastico, avventura e d’azione ed è il sequel dell’opera cinematografica omonima del 2014. La regia è di Michael Dougherty, gli interpreti sono Kyle Chandler, Vera Farmiga, Sally Hawkins, David Strathairn, Ken Watanabe.

Questi ultimi sono gli unici che hanno fatto del parte del cast del film precedente. È il trentacinquesimo lungometraggio che racconta le gesta del famoso mostro. Si tratta di un film adatto soprattutto a quelli che amano i monster movie e che riescono a trovarsi di fronte a emozioni molto forti.

Godzilla II King of the monsters, la trama

Dopo le vicende accadute nel primo capitolo in Godzilla II King of the monsters a San Francisco, la paleontologa Emma e sua figlia hanno il dovere di guidare l’umanità per decidere come affrontare il problema dei Titani, cioè quei mostri giganteschi che abitavano la Terra prima dell’uomo.

Il vero dubbio è determinato dal fatto di non sapere esattamente se sono davvero una minaccia da annientare o la salvezza del globo come sostengono gli ecoterroristi. L’affannosa ricerca della verità contraddistinta da scontri e inseguimenti all’ultimo sangue caratterizza tutto il film. Un susseguirsi di colpi di scena che hanno come obbiettivo finale quello di distruggere i Titani come Godzilla, il quale viene ferito durante un pauroso duello.

Il mostro, però, grazie al sacrificio di una sua simile, si riprende e reclama vendetta. Gli altri Titano si inchinano a lui riconoscendolo come il loro unico re e Godzilla ringrazia lanciando un vigoroso ruggito in segno di grande vittoria.

