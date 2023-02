Goffredo Cerza, chi è fidanzato di Aurora Ramazzotti/ “Persona incredibile”

Goffredo Cerza chi è: carriera, biografia, vita privata

Goffredo Cerza è un appassionato di fitness ed esperto di marketing, noto alle cronache rosa per essere il fidanzato di Aurora Ramazzotti. Il 26enne romano si è diplomato alla Marymount International School per poi trasferirsi a Londra dove si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London.

Dopo aver frequentato un master in International Business, Goffredo Cerza ha iniziato a lavorare come Marketing Manager e Business Analyst. L’imprenditore ha, poi, trasformato la sua passione per il fitness in una vera e propria professione. Sui social, infatti, vende programmi di allenamento personalizzato. Da Londra, il 26enne plurilaureato si è trasferito in Italia per stare più vicino alla fidanzata Aurora Ramazzotti.

Goffredo Cerza e l’amore con Aurora Ramazzotti: “sono caduta tra le sue braccia”

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti si sono conosciuti a Londra nel 2017, tramite un’amicizia in comune: Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. La loro storia d’amore non è iniziata con un colpo di fulmine, come ha affermato la figlia d’arte, ma pian piano è divenuto sempre più forte.

Aurora Ramazzotti del suo fidanzato affermava: “Goffredo, oltre che bellissimo, è una persona incredibile. Sono caduta tra le sue braccia senza accorgermene. Dopo soli tre giorni di fidanzamento lo avevo presentato a tutta la mia famiglia. I miei fratelli lo adorano, e mamma Michelle con lui è fantastica, la suocera che tutti vorrebbero!”. Non solo, tra i due c’è anche una grandissima complicità e chimica visto che Aurora ha rivelato: “Lo facciamo cinque volte alla settimana”. Il 26enne piace anche alla suocera Michelle Hunziker che dichiarava: “Sarei molto felice se Aurora e Goffredo, quando si saranno realizzati entrambi, mi rendessero nonna, mi piacerebbe molto. Lei e Goffredo sarebbero fortunati, perché sarei una nonna presente, sarei lì per loro”. Fidanzati da cinque anni, la coppia sta per mettere al mondo il suo primo figlio.

