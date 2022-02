Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti/ “Dove tutto ebbe inizio”

Chi è Goffredo Cerza?

Innamorarsi quando si è giovanissimi permette di crescere insieme al proprio fidanzato e fare il possibile affinché questo rapporto possa durare il più a lungo possibile. Una situazione che sembra corrispondere al meglio a quanto sta accadendo ad Aurora Ramazzotti, che solo pochi giorni fa ha festeggiato il quinto anniversario con il fidanzato, Goffredo Cerza. I due si sono conosciuti a Londra, città dove lui si trovava per motivi di studio (è laureato in Ingegneria) e da allora non si sono più lasciati. Recentemente si era parlato di una separazione tra loro, ma è stata proprio la figlia di Michelle Hunziker a smentire.

In occasione del lockdown i due hanno vissuto a casa della mamma di lei e hanno così avuto modo di consolidare ulteriormente il loro rapporto. Non mancano mai le dediche reciproche sui rispettivi profili social, a conferma non solo del forte sentimento che li lega ma anche di come nessuno dei due ami nascondersi.

Goffredo Cerza e l’amore con Aurora Ramazzotti: innamorati come il primo giorno

In occasione del loro anniversario, il 22 gennaio, Aurora ha pubblicato sul suo profilo Instagram un disegno davvero dolcissimo. Si trattava di un’illustrazione in cui erano presenti sia lei sia Goffredo distesi tra le lenzuola di una camera con pareti color glicine. È stata lei stessa a spiegare cosa l’abbia spinta a scegliere questa immagine: “Dove tutto ebbe inizio, quattro mura color glicine e due cuori spezzati in cerca di qualcuno che raccogliesse i cocci. Il fermo immagine di un momento che porterò nel cuore a vita. così come ogni momento, bello o brutto di questi cinque anni passati insieme. Buon anniversario”.

A fare da Cupido tra loro ha contribuito Sara Daniele, la figlia di Pino e grande amica della figlia di Michelle. Oltre a essere un ingegnere, Goffredo è oggi anche un online coach. È infatti riuscito a trasformare la sua passione per il fitness in un lavoro creando programmi di allenamento personalizzati.

