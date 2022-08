Goffredo Cerza, fidanzato Aurora Ramazzotti/ Lei: “è una persona incredibile”

Goffredo Cerza è il fidanzato di Aurora Ramazzotti. Prosegue a gonfie vele l’amore tra i due che sono stati paparazzati uniti ed innamorati più che mai nelle cristalline acqua dell’isola di Formentera in Spagna. Un amore nato quasi per caso, ma grazie allo zampino di Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele e grande amica di Aurora. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi visto che Aurora e Goffredo fanno coppia fissa dal 2017. Proprio in occasione del quinto anniversario di coppia, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha voluto fare una bellissima dedica al fidanzato postando una immagine sua e del compagno tra le lenzuola di una camera con pareti color glicine.

Come mai questa scelta? A spiegarlo è stata proprio Aurora: “dove tutto ebbe inizio, quattro mura color glicine e due cuori spezzati in cerca di qualcuno che raccogliesse i cocci. Il fermo immagine di un momento che porterò nel cuore a vita. così come ogni momento, bello o brutto di questi cinque anni passati insieme. Buon anniversario”.

Aurora Ramazzotti: “con Goffredo Cerza lo facciamo cinque volte alla settimana”

Un grande amore quello nato tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confessato: “Goffredo, oltre che bellissimo, è una persona incredibile. Sono caduta tra le sue braccia senza accorgermene. Dopo soli tre giorni di fidanzamento lo avevo presentato a tutta la mia famiglia. I miei fratelli lo adorano, e mamma Michelle con lui è fantastica, la suocera che tutti vorrebbero!”. Non solo, tra i due c’è anche una grandissima complicità e chimica visto che Aurora ha rivelato: “Lo facciamo cinque volte alla settimana”.

Il ragazzo piace tantissimo anche alla mamma Michelle Hunziker che non nasconde: “sarei molto felice se Aurora e Goffredo, quando si saranno realizzati entrambi, mi rendessero nonna, mi piacerebbe molto. Lei e Goffredo sarebbero fortunati, perché sarei una nonna presente, sarei lì per loro”.











