Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti/ Pronto per convivere dopo…

Belli, romantici, giovani e spensierati, proprio come erano un tempo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ed è per questo che in molti vedono in Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti proprio lo specchio di quello che hanno rappresentato la conduttrice e il cantante per anni, fino alla crisi. E’ questo il motivo per il quale spesso e volentieri il gossip parla di un matrimonio all’orizzonte per i due? Goffredo Cerza è ancora avvolto nel mistero. Non ci capisce bene cosa facciano i suoi genitori e quale sia la sua data di nascita ma sicuramente chi lo segue sui social sa bene che spesso ha mostrato lì le donne della sua vita ovvero la sorella e la mamma, mettendo naturalmente da parte la bella Aurora. Studia e vive a Londra ed è laureato in Ingegneria e questo lo rende comunque un buon partito anche per la bella donzella che proprio in Inghilterra (secondo i rumors) ha conosciuto il suo amato.

GOFFREDO CERZA PRONTO PER LA CONVIVENZA CON AURORA RAMAZZOTTI?

La loro storia è diventata ufficiale ormai tre anni fa ma la vera e propria prova del nove per Goffredo Cerza è arrivata durante questo lockdown quando è stato “costretto” a passare questi mesi in compagnia di Aurora Ramazzotti senza mai lasciarla. I due hanno condiviso lo stesso tetto insieme alla famiglia di lei e a Sara Daniele ma, a quanto pare, questa vicinanza non ha fatto altro che avvicinarli tanto che si parla sempre più insistentemente in questi giorni di una convivenza in quel di Milano. Secondo i diretti interessati, Goffredo ha lasciato Londra e, molto probabilmente, non vi farà ritorno: “Se la situazione migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme” ha spiegato ai fan di Aurora Ramazzotti. Quindi il lockdown in questo caso è stata una vera e propria manna dal cielo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA