GOLD/ L’ammaliante survival thriller con Zac Efron

Un survival movie che ha diversi pregi e pochi difetti. Gold segna l’esordio dietro la macchina da presa di Anthony Hayes, attore conosciuto per le sue apparizioni in film come War Machine, The Light Between Oceans, The Slap, La generazione rubata, Animal Kingdom e Cargo. La sua opera prima con protagonista Zac Efron è ora disponibile in Dvd ed. CG/Adler e On Demand.

SINOSSI – In un futuro non troppo lontano, due vagabondi (Zac Efron, Anthony Hayes) che viaggiano attraverso il deserto trovano la più grande pepita d’oro mai vista, e il sogno di un’immensa ricchezza e l’avidità si impossessano presto di loro. I due architettano un piano per scavare e recuperare il tesoro, e uno va a cercare gli attrezzi necessari all’impresa. L’altro uomo rimane nel deserto ed è costretto a far fronte a tremende avversità: cani randagi affamati e misteriosi intrusi, insieme al crescente sospetto di essere stato abbandonato al proprio destino.

Alcuni passaggi sono piuttosto scontati, ma Gold funziona. Il deserto australiano offre uno sfondo eccezionale a questa discesa agli inferi a tratti onirica, con un colpo di scena finale da leccarsi i baffi. Hayes riflette sui comportamenti umani strizzando l’occhio a George Miller, tra lunghe attese e grandi silenzi. Il paesaggio diventa grande protagonista del racconto, anche grazie all’ottima fotografia di Ross Giardina. Un’opera che conferma la grande vitalità del cinema australiano e le ottime qualità di Zac Efron, qui convincente in una veste inedita.

