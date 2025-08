Gold Run - L'oro di Hitler racconta un evento storico realmente accaduto in Norvegia durante la Seconda Guerra Mondiale. Protagonista Jon Oigarden

Gold Run – L’oro di Hitler, film in Prima TV su Rete 4 diretto da Hallvard Braein

Lunedì 4 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, il film bellico dal titolo Gold Run – L’oro di Hitler. Si tratta di una produzione norvegese del 2022 diretta da Hallvard Braein, noto per aver lavorato a progetti quali Giganten (2005), Borning – Corsa senza regole (2014) e Håkon Bleken, maler (2009).

La sceneggiatura del film è stata scritta da Tommaso Moldestad e Jørgen Storm Rosenberg, e riprende alcuni fatti realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le riserve auree della Norges Bank furono trasportate in Inghilterra dopo che le truppe tedesche avevano invaso la Norvegia nell’aprile 1940.

Scaletta Battiti Live 2025, puntata 4 agosto/ Dagli Effeil 65 e Gabry Ponte a Sangiovanni: tutti i cantanti

Il protagonista è interpretato dall’attore norvegese Jon Oigarden, che aveva iniziato la sua carriera artistica nel 1998 con il thriller Weekend.

Al suo fianco: Morten Svartveit, Ida Elise Broch, Sven Nordin, Eivind Sander, Axel Boyum, Anatole Taubman, Thorbjorn Harr, Gard B. Eidsvold.

La trama del film Gold Run – L’oro di Hitler: la vera storia di un atto di resistenza norvegese

Gold Run – L’oro di Hitler è ambientato nella primavera del 1940, quando la Norvegia, ancora scossa dall’ombra della guerra, viene improvvisamente travolta dall’invasione tedesca. Sotto le montagne innevate e nei saloni austeri delle banche norvegesi, però, si cela un tesoro tanto prezioso quanto vulnerabile: la riserva nazionale d’oro. È proprio questo che attira l’avidità del Terzo Reich.

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave/ Il sogno del cinema e l’amore da 7 anni

In mezzo al caos, Fredrik, un uomo risoluto e segretario del partito laburista, comprende immediatamente la posta in gioco. Se l’oro finisse nelle mani dei nazisti, la libertà della Norvegia potrebbe essere compromessa per generazioni. Decide così di orchestrare un piano che sembra tratto da un romanzo d’avventura: mettere in salvo cinquanta tonnellate d’oro.

Fredrik non è un soldato, né ha a disposizione un esercito. Al contrario, si affida ad un gruppo quanto mai insolito: sua sorella Nini, coraggiosa e tenace, alcuni impiegati di banca che conoscono ogni angolo dei caveau, camionisti abituati a sfidare le strade impervie del paese, e persino Nordahl Grieg, poeta famoso. Insieme, dovranno trasportare l’oro lungo un percorso clandestino e pericoloso, tra bombardamenti e pattuglie nemiche, fino a raggiungere un convoglio navale alleato che attende al largo per mettere in salvo il bottino.

Quello che ne nasce è più di un’operazione segreta: è un simbolo di resistenza, uno slancio collettivo per proteggere il futuro della nazione.

Califano, oggi 4 agosto 2025 su Rai 1/ Trama e cast della biografia sul "Califfo" con Leo Gassmann