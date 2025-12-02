Assegnato il premio del Golden Boy, vittoria per il francese Désiré Doué del PSG

Golden Boy, la vittoria di Désiré Doué

Serata di premi nella giornata di ieri che ha visto l’assegnazione del Golden Boy, premio istituito da TuttoSport e assegnato al miglior giocatore Under 21 che milita in una delle massime serie del campionato europeo, e che nelle ultime edizioni ha visto i trionfi di Jude Bellingham e Lamine Yamal. Ad essere eletto come il miglior giovane calciatore della scorsa stagione è stata la stella francese del PSG Désiré Doué, protagonista di una stagione con 53 partite giocate e 15 gol realizzati in tutte le competizioni, due dei quali nella finale di Champions League contro l’Inter.

Doué ha vinto senza alcuna difficoltà riuscendo a ricevere 450 punti sui 500 disponibili e staccando nettamente i suoi avversari che non hanno avuto alcuna possibilità, nel momento della consegna ha ringraziato la sua famiglia per il supporto che gli hanno dati in questi anni nella sua crescita sportiva e umana. Un pensiero va poi anche al PSG, al suo presidente, e a tutti i membri della società che hanno reso possibile questo traguardo, che però è solo un primo passo nella sua carriera che si impegnerà a rendere ancora più grande sia a livello personale che dei club in cui giocherà.

Golden Boy, il premio a Pio Esposito e tutti gli altri

Se l’ex attaccante dello Stade Rennes è stato votato come il Golden Boy del 2025, altri due giovani talenti sono stati votati per ricevere altri due premi differenti, il primo è il premio del Golden Boy italiano assegnato all’interista Francesco Pio Esposito protagonista di una super annata con la maglia dello Spezia. Il secondo è il premio Golden Boy Web, assegnato in base ad una votazione da parte di tifosi e che è stato vinto dal greco Christos Mouzakitis dell’Olympiacos, già oggetto del desiderio di diversi club tra i più importanti in giro per l’Europa dopo un’anno da protagonista.

I premi femminili della Golden Girl e della Golden Girl italiana invece sono stati assegnati all’attaccante inglese che gioca nel Brighton ma di proprietà dell’Arsenal Michelle Agyemang e alla centrocampista della Juventus Eva Schatzer, un premio alla carriera è stato vinto poi dall’ex difensore francese Lilian Thuram. Il PSG completa poi i suoi premi con la vittoria del Golden President, per Nasser Al-Khelaifi, e del Golden Manager per Luis Campos, regista della rivoluzione del club francese che ha portato Luis Enrique sulla panchina e l’acquisto di talenti come Kvaratskhelia e lo stesso Doué.