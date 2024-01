Golden Globe 2024/ Diretta video streaming e tv e nomination: dove vederlo in Italia

Golden Globe 2024, diretta streaming e tv: dove e come fare per vederlo in Italia

È tutto pronto per la serata dei Golden Globe 2024, l’ottantunesima edizione dei premi che la stampa estera assegna a film, attori e registi di Hollywood si svolgeranno questa sera a partire dalle 2:00 ora italiana. La cerimonia di premiazione andrà in onda negli Stati Uniti su CBS e in streaming su Paramount+. Dov’è possibile vedere i Golden Globe 2024 dall’Italia? Purtroppo non è possibile perché non è prevista la diretta per la tv italiana.

I fan della cerimonia che non vedono l’ora di scoprire vincitori e vinti dei Golden Globe 2024 anche a tarda notte possono seguire la premiazione sul sito ufficiale dei Golden Globe Awards. Per quanta riguarda invece le novità e le anticipazioni della cerimonia si inizia partendo dal conduttore. A presentare l’81^ edizione dell’ambitissima premiazione preludio a quella ancora più prestigiosa degli Oscar sarà il cabarettista Joy Koy.

Anticipazioni Golden Globe 2024: novità e nomination, l’Italia tifa per Io Capitano di Matteo Garrone

Riguardo invece le anticipazioni dei Golden Globe 2024 in questo articolo ci limitiamo a dire che: i candidati come miglior film drammatico sono Anatomia di una caduta (favorito alla vittoria), Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives e La zone d’interesse. Bradley Cooper, Leonardo Di Caprio e Cillian Murphy sono i candidati come miglior attore protagonista in un film drammatico, mentre Jennifer Lawrence, Natalie Portman e Margot Robbie sono in nomination nella categoria Miglior attrice protagonista in un musical o commedia. Meryl Streep, invece, battendo il suo stesso recordo raggiungendo le 33 nomination, è tra le candidate come migliore attrice non protagonista. Streep sfida Elizabeth Debicki, Abby Elliott, Christina Ricci, J. Smith-Cameron e Hannah Waddingham.

L’Italia questa notte, tuttavia, farà il tifo per il film di Matteo Garrone dal titolo Io, capitano, in nomination come miglior film non in lingua inglese insieme a con il francese Anatomia di una caduta di Justine Triet, lo Statunitense Past Lives di Celine Song, lo spagnolo La società della neve di J. A. Bayona, il britannico The Zone of Interest di Jonathan Glazer ed il filandese Foglie al vento di Aki Kaurismaki.











