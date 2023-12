Golden Globe 2024, Io Capitano di Matteo Garrone candidato Miglior Film Straniero/ Record Meryl Streep

Io Capitano di Matteo Garrone è nella cinquina come Miglior Film Straniero ai Golden Globe 2024

L’annuncio è stato fatto nella scorse ore, anche l’Italia ha una chance per essere protagonista alla 96° edizione dei Premi Oscar, Io Capitano di Matteo Garrone è nella cinquina come Miglior Film Straniero ai Golden Globe 2024. Nella scalata alla vittoria dovrà vedersela contro Foglie al vento (Finlandia) di Aki Kaurismaki; Anatomie d’une chute (Francia); La sociedad de la nieve di JA Bayona (Spagna) e The Zone of Interest (Regno Unito) di Jonathan Glazer. Il Fatto Quotidiano Magazine, però, che il film favorito alla vittoria è Anatomia di una caduta di Justin Triet con Sandra Bullock nella vesti della protagonista.

Il film di Matteo Garrone Io Capitano, candidato ai Golden Globe 2024 come miglior Film Straniero tratta una tematica importante ed attuale le emigrazioni dal continente africano all’Europa attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia ed i pericoli del mare. Seydou e Moussa, due giovani senegalesi che hanno il volto dei giovani attori Seydou Sarr e Moustapha Fall. È stato definito come una fiaba nera, una sorta di nuova e moderna Odissea in cui l’Europa viene vista come un obbiettivo quasi mitico più che reale e obbiettivo.

Golden Globe 2024: record per Meryl Streep alla sua 33^ candidatura

Oltre a Io Capitano di Matteo Garrone candidato come Miglior Film Straniero, per quanto riguarda le altre candidature, spicca il record di Meryl Streep che ha ottenuto la sua 33^ candidatura. L’attrice, grazie al ruolo di Loretta in Only Murders in the Building, è nella cinquina per la Migliore Interpretazione Femminile e diventando l’attrice con più nomination nella storia dei Golden Globe, il precedente primato, tra l’altro apparteneva a lei stessa. Un’altra veterana nominata come Miglior Protagonista è Helen Mirren per 1923 mentre a sorpresa Harrison Ford è stato ‘snobbato’ alle candidature dei Golden Globe sia per 1923 che per Shriking.

Infine per quanto riguarda i pronostici sui favoriti alla vittoria nelle altre categorie, Barbie dovrebbe avere la strana spianata verso il trionfo nella categoria Film comici/musical mentre in quella dei film drammatici acclamatissimo Oppenheimer di Christoper Nolan (nonostante sia favorito) dovrà vedersela con gli altrettanto validi Anatomia di una caduta, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives e La zona d’interesse. Testa a testa tra le serie tra per Succession e The crown











